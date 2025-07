Joédson Alves/Agência Brasil Plataforma dos Correios entrega em todo o Brasil





O site " Mais Correios ", nova plataforma de compra e venda pela internet, foi lançada nesta terça-feira (1º) pelos Correios. Os consumidores já encontram mais de 500 mil produtos com entregas em todo o país. São itens variados que, segundo a estatal, apresentam preços competitivos no mercado.

A ideia é facilitar o acesso de diferentes produtos a consumidores de todas as regiões, utilizando a logística de entrega dos Correios. O lançamento também se alinha ao planejamento da estatal de melhorar sua imagem no mercado de ações, para atrair novos investidores.

Destaques

A plataforma conta com mais de 10 categorias principais, que agrupam outras subcategorias. Entre elas se destacam eletrodomésticos, celulares e smartphones, automotivos, TV e Vídeo, Informática e Casa, móveis e decoração.

O Mais Correios também oferece opções de compra em até dois cartões de créditos, com parcelamento em 10x sem juros.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, chamou o lançamento de "uma virada de chave histórica". Ele diz que a estatal está reafirmando sua capacidade de reinvenção de uma empresa pública reconhecida por superar desafios.

"O Mais Correios demonstra o quanto estamos comprometidos com a inovação e com o e-commerce brasileiro, que agora conta com uma plataforma dotada de diferencial logístico e capilaridade única para expandir e crescer” , acrescentou.

Diversificação

Com objetivo de modernizar a estatal, a plataforma deseja atrair novos investidores com um plano focado em inovação, impacto social e entrada em novos mercados. Segundo a revista Fórum, o lançamento do marketplace integra a agenda "Correios do Futuro", unindo serviços físicos e digitais.





O Mais Correios deve focar em atrair grandes empresas nesta primeira fase de lançamento, com objetivo de expandir suas atuações em todas as cidades brasileiras.

Depois, a plataforma pretende abrir espaço para pequenos e médios empreendedores de todas as regiões, além de introduzir seu próprio meio de pagamento. As próximas etapas ainda não têm datas previstas.