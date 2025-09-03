MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL A decisão está relacionada à Operação Carbono Oculto

Os Correios anunciaram, na última terça-feira (2), a suspensão temporária de pagamentos com cartão de crédito e débito, além da interrupção dos serviços de postagem pelo site e aplicativo.

A medida decorre do rompimento do contrato com a fintech BK Bank (antiga Berlin Finance), responsável pelo processamento dessas transações desde 2021.

A decisão está relacionada à Operação Carbono Oculto, deflagrada na semana passada pela Polícia Federal e Ministério Público, que investiga a BK Bank por suspeita de atuar como banco paralelo da facção criminosa PCC em esquema de lavagem de dinheiro.

Segundo a Receita Federal, a empresa teria movimentado R$ 46 bilhões sem rastreamento entre 2020 e 2024.

Com a suspensão, pagamentos com cartão estão bloqueados em todas as agências dos Correios, abrangendo encomendas, correspondências e serviços expressos.

Também estão indisponíveis as postagens feitas por site ou aplicativo, restando apenas o atendimento presencial.

Atualmente, o único meio de pagamento aceito é o Pix, que segue ativo em todas as operações presenciais.





A medida impacta consumidores e empresas que utilizam canais digitais, obrigando deslocamentos até as agências.

Em grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a expectativa é de aumento nas filas e maior tempo de espera.

A estatal informou que mobilizou equipes técnicas e jurídicas para substituir a prestadora de serviços ou reestruturar o sistema de pagamentos, mas não estabeleceu prazo para normalizar os serviços.

O contrato suspenso será analisado em processo administrativo, conforme normas internas.

Crise nos Correios

Arquivo/Agência Brasil Funcionário dos Correios





A crise ocorre em um contexto de dificuldades financeiras da estatal. Os Correios acumulam 11 trimestres de prejuízo, incluindo perda recorde de R$ 1,7 bilhão no primeiro trimestre deste ano.

Em julho, a empresa suspendeu o pagamento de R$ 2,75 bilhões em obrigações, entre fornecedores e tributos, para preservar a liquidez.

Enquanto isso, clientes são orientados a utilizar o Pix como forma de pagamento e a planejar postagens com antecedência, acompanhando comunicados oficiais sobre a retomada dos serviços digitais.