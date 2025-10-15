Reprodução AI Bank Summit 2025 terá debates sobre educação financeira

O AI Bank Summit 2025, considerado o maior evento mundial dedicado à Inteligência Artificial aplicada ao mercado financeiro, entra nesta quarta-feira (15) em seu terceiro dia de programação.

Realizado de forma totalmente online, o encontro começou na segunda-feira (13) e segue até sexta-feira (17), reunindo especialistas nacionais e internacionais para discutir transformações tecnológicas que impactam bancos, fintechs e investidores.

A abertura do evento, na segunda-feira, contou com a participação do historiador Yuval Noah Harari, que abordou os efeitos da tecnologia sobre o trabalho e as decisões financeiras. Harari destacou a importância de compreender os impactos humanos da IA para equilibrar eficiência e responsabilidade.





O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, também participou da estreia, com palestra sobre ética e regulação no uso de algoritmos em instituições financeiras.

Na terça-feira (14), o AI Bank Summit se concentrou em segurança e aplicação prática da IA em grandes corporações. Os painéis abordaram prevenção a fraudes, privacidade de dados, compliance automatizado e gestão de riscos digitais.

Entre os convidados estiveram Danilo McGarry, especialista em transformação digital, e Paul Dongha, responsável pela estratégia de IA do NatWest Group, que apresentou mecanismos de confiança e transparência em sistemas inteligentes.

O que ocorrerá hoje?

Reprodução O foco do AI Bank Summit será a segurança e aplicação prática da IA nas grandes corporações





Nesta quarta-feira (15), o foco do evento será educação financeira e comércio digital com apoio da Inteligência Artificial.

Os debates devem explorar como algoritmos e plataformas de dados estão redefinindo o consumo, a oferta de crédito e a interação entre empresas e clientes.

A programação do AI Bank Summit continua na quinta-feira (16), com painéis sobre ética, inovação e carreira, envolvendo especialistas em governança e cultura digital.

O encerramento, na sexta-feira (17), abordará regulação e o futuro do Open Finance, incluindo discussões sobre propriedade de dados e responsabilidade de instituições financeiras na era da IA.

Segundo Edgar Abreu, fundador do Cursos Edgar Abreu e idealizador do Summit, o evento busca preparar o setor financeiro para mudanças estruturais provocadas pela tecnologia.

“A IA não é apenas uma ferramenta de produtividade, é um novo paradigma para bancos, fintechs e investidores” , afirmou.

O AI Bank Summit oferece três modalidades de ingresso: o Básico, com acesso às transmissões ao vivo; o VIP, com certificado e materiais complementares; e o VIP + MBA, que inclui participação no programa de formação MBA AI BankPro, com início previsto para novembro. As transmissões ocorrem diariamente a partir das 19h.