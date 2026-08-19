Redação DW Apenas 13% das empresas que deixaram o mercado em 2025 passaram por procedimentos de falência

A Alemanha registrou em 2025 o maior número de fechamentos de empresas em quase 20 anos. Ao todo, 187.744 negócios deixaram o mercado, um aumento de quase 10% em relação ao ano anterior, segundo levantamento da agência de crédito Creditreform e do Centro Leibniz para Pesquisa Econômica Europeia (ZEW), divulgado nesta terça-feira (18/08).

O resultado representa o segundo aumento consecutivo no número de fechamentos e só fica atrás do nível recorde observado em 2007, quando quase 208 mil empresas fecharam as portas.

Para Patrik-Ludwig Hantzsch, diretor de pesquisas econômicas da Creditreform, a situação reflete uma crise cada vez mais ampla na maior economia da Europa.

"A dinâmica da crise está se espalhando por praticamente toda a economia. Diferentemente do que ocorria no passado, agora até empresas saudáveis estão desistindo de continuar suas atividades", afirmou.

Setor de gastronomia entre os setores mais afetados

O aumento dos fechamentos foi observado em quase todos os segmentos, mas atingiu especialmente o setor de gastronomia e hotelaria.

Segundo o estudo, cerca de 15 mil restaurantes, cafés, bares e estabelecimentos de hospedagem encerraram suas atividades em 2025, um crescimento de 15% em comparação com o ano anterior.

Outra área que chama atenção é a da saúde. O número de fechamentos no setor chegou a quase 11 mil estabelecimentos, aproximadamente o dobro do registrado em 2008. Somente os consultórios médicos responderam por cerca de 5.500 fechamentos, um aumento de 23% em relação a 2024.

Em muitos casos, o problema não está relacionado à falta de pacientes ou à inviabilidade econômica, mas à dificuldade de encontrar profissionais dispostos a assumir os negócios quando médicos proprietários se aposentam.

Economia pressionada por fatores internos e externos

O setor industrial também registrou piora. Aproximadamente 11 mil empresas industriais encerraram as atividades em 2025, um aumento de 10% na comparação anual.

Especialistas atribuem o quadro a uma combinação de desafios externos e internos. Entre os fatores apontados estão as tensões geopolíticas internacionais, as disputas comerciais envolvendo os Estados Unidos e o aumento dos custos de energia, além da burocracia considerada excessiva por empresários.

Hantzsch define esse cenário como um "Krisenzange", uma expressão alemã que significa literalmente "alicate da crise". É uma metáfora usada para descrever uma situação em que empresas ou pessoas são pressionadas simultaneamente por dois lados, como se estivessem presas entre as duas pontas de um alicate.

Nem todos os casos envolvem falência

Apesar do elevado número de fechamentos, apenas uma pequena parcela está ligada a processos formais de insolvência.

De acordo com a pesquisadora do ZEW Sandra Gottschalk, somente 13% das empresas que deixaram o mercado em 2025 passaram por procedimentos de falência.

A maioria encerrou suas atividades voluntariamente. Um dos motivos é o envelhecimento dos proprietários e a falta de sucessores.

"Cada vez mais empresas fecham porque seus donos se aposentam e não encontram quem dê continuidade ao negócio. Atualmente, quase um terço dos fechamentos voluntários ocorre por motivos de idade", explicou Gottschalk, ressaltando que o número é significativamente maior do que há 10 ou 15 anos.

le (dpa)