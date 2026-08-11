Joédson Alves/Agência Brasil Quatro em cada dez brasileiros já sofreram alguma tentativa de golpe com PIX, diz pesquisa

Você recebe um microdepósito de 1 centavo do nada e de um contato estranho. Os golpistas já podem ter alguns dos seus dados e fazem isso para confirmar se sua conta está ativa.

Em seguida, eles entram em contato com você pelo WhatsApp ou por ligação, se passando pelo seu banco. Eles vão falar alguns dos seus dados para ganhar sua confiança e informar que existe um problema com a sua chave Pix.

Quando perceberem que você caiu na conversa, vão solicitar que acesse o aplicativo do seu banco. O criminoso pode pedir para você entrar no menu da chave Pix e seguir com um passo a passo.

E é a partir daí que o golpe pode acontecer. Quando você seguir as orientações do golpista e fazer alguma alteração na chave Pix, qualquer depósito feito para aquela chave pode acabar indo direto para a conta do criminoso.

Receber microdepósitos é sempre golpe?

Não, quando você se cadastra em alguma empresa que vai prestar um serviço e receber por ele, é normal que seja feito um Pix neste valor para autenticar a conta. Nesse caso, você está sabendo que a transferência será feita.

Agora, se receber esse mesmo 1 centavo de um contato que não conhece e sem saber o motivo, fique atento.

Entre em contato com o banco imediatamente e informe que pode ser uma tentativa de golpe. Também não siga nenhuma orientação recebida por aplicativos de mensagens ou ligações.

Ative o BC Protege+

O Banco Central possui uma ferramenta chamada BC Protege+, sistema que permite ao cidadão informar que não deseja que novas contas sejam abertas em seu nome.

Ela pode ser uma ajuda para evitar que criminosos utilizem seus dados para abrir contas fraudulentas.

Para isso, basta acessar o sistema do Banco Central e ativar a proteção.

Segurança no Pix

Reprodução Pix

O sistema possui mecanismos para proteger os usuários contra tentativas de fraude. Em alguns casos, também é possível tentar recuperar o dinheiro perdido.

O MED é uma ferramenta exclusiva do Pix que ajuda vítimas de fraude a tentar recuperar valores enviados de forma indevida.

Se você foi vítima de golpe, acione o MED pelo aplicativo da sua instituição financeira o mais rápido possível. O pedido pode ser feito em até 80 dias depois da transação.

Após a solicitação, os recursos que estiverem na conta do recebedor podem ser bloqueados temporariamente para que o caso seja analisado.

Se a fraude for confirmada, o valor pode ser devolvido de forma integral ou parcial, dependendo do dinheiro que ainda estiver disponível na conta do fraudador ou de outras pessoas envolvidas no crime.

Quanto mais rápido você recorrer com o banco, maiores podem ser as chances de recuperar o dinheiro.

Quando o MED não pode ser usado?

O mecanismo não vale para qualquer problema com o Pix. Ele não é utilizado, por exemplo, quando existe apenas um desacordo comercial sobre um produto ou serviço.

Também não vale para quem fez um Pix errado porque não conferiu os dados do destinatário e acabou enviando o dinheiro para outra pessoa.

Golpe do Pix errado

Outro golpe que também pode acontecer é o chamado “Pix errado”.

Nesse caso, o golpista envia um Pix para a conta da vítima e, depois, entra em contato dizendo que fez a transferência por engano. Ele então pede que o dinheiro seja devolvido.

O problema é quando o criminoso pede que a devolução seja feita para outra chave Pix. A vítima faz uma nova transferência e, depois, o golpista pode pedir ao banco a devolução do Pix original por meio do MED, então cuidado.

Com isso, a vítima pode acabar perdendo o dinheiro que “devolveu” e ainda ter o valor recebido inicialmente retirado da conta.

Recebeu um Pix que não reconhece?

Antes de devolver, confira a transferência e entre em contato com o seu banco. Se for necessário devolver o dinheiro, utilize a opção de devolução disponível no próprio aplicativo da instituição, e não faça um novo Pix para essa chave enviada pelo desconhecido.

Como evitar golpes com Pix?

Ter cuidado com o WhatsApp: se alguém conhecido pedir dinheiro, confirme por outro meio de contato. Não confie apenas na mensagem recebida pelo aplicativo.

se alguém conhecido pedir dinheiro, confirme por outro meio de contato. Não confie apenas na mensagem recebida pelo aplicativo. Não passe senhas e códigos: bancos não pedem senhas, tokens ou códigos de segurança por ligação ou mensagem.

bancos não pedem senhas, tokens ou códigos de segurança por ligação ou mensagem. Não clique em links estranhos: se receber uma mensagem dizendo que existe algum problema com sua conta, entre diretamente no aplicativo ou site oficial do banco.

se receber uma mensagem dizendo que existe algum problema com sua conta, entre diretamente no aplicativo ou site oficial do banco. Confira os dados antes de fazer um Pix: sempre confira o nome do destinatário antes de confirmar a transferência.

sempre confira o nome do destinatário antes de confirmar a transferência. Não baixe aplicativos enviados por desconhecidos: criminosos podem tentar fazer com que você instale aplicativos que dão acesso ao celular ou roubam informações.

criminosos podem tentar fazer com que você instale aplicativos que dão acesso ao celular ou roubam informações. Procure os canais oficiais: se alguém ligar ou mandar mensagem dizendo ser do seu banco, encerre o contato e procure a instituição pelos canais oficiais.

Conteúdo gerado por IA Como evitar golpes com Pix?





Governo Federal tem canal para denunciar fraudes digitais

O Governo Federal também possui um canal destinado ao recebimento de denúncias sobre fraudes e golpes digitais.

A plataforma recebe relatos sobre páginas falsas, campanhas de phishing, vazamentos de dados e outros incidentes cibernéticos. As informações enviadas ajudam nas ações de análise, investigação e resposta aos casos denunciados.

Para fazer uma denúncia, acesse o canal Sem Fraude, do Governo Federal.

*Estagiária sob supervisão



