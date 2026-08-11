MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL PIS/Pasep paga último lote em agosto; veja quem recebe

O calendário de pagamentos do abono salarial PIS/Pasep de 2026 será encerrado em 15 de agosto, quando trabalhadores nascidos em novembro e dezembro receberão o benefício referente ao ano-base de 2024. Os valores ficarão disponíveis para saque até 31 de dezembro.

Nesta etapa, o benefício é destinado a trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada e a servidores públicos que, em 2024, receberam remuneração média mensal de até R$ 2.765,93, equivalente a dois salários mínimos da época.

O valor máximo do abono é de R$ 1.621, pago de forma proporcional ao número de meses trabalhados em 2024.

Calendário do PIS/Pasep 2026

Nascidos em janeiro: 16 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro: 16 de março;

Nascidos em março e abril: 15 de abril;

Nascidos em maio e junho: 15 de maio;

Nascidos em julho e agosto: 15 de junho;

Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho;

Nascidos em novembro e dezembro: 15 de agosto.

Assim, quem nasceu em novembro ou dezembro está no último grupo a receber o abono em 2026.

Quem tem direito ao abono salarial?

Para receber o benefício, o trabalhador precisa cumprir alguns requisitos. São eles:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; Ter exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias em 2024, consecutivos ou não; Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.765,93 durante o período trabalhado; Ter os dados corretamente informados pelo empregador no sistema eSocial.

Como é pago?

O abono salarial é dividido entre dois programas.

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O PIS (Programa de Integração Social) é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada e é pago pela Caixa Econômica Federal. Já o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) atende aos servidores públicos e é administrado pelo Banco do Brasil.

Os dois programas seguem as mesmas regras de elegibilidade e têm o mesmo valor máximo. O benefício corresponde a 1/12 do salário mínimo vigente em 2026 para cada mês trabalhado em 2024.

É considerado mês completo aquele em que o trabalhador exerceu atividade por pelo menos 15 dias.

O crédito é depositado automaticamente na conta do beneficiário, quando possível.

No caso do PIS, o pagamento pode ser realizado em conta corrente, poupança ou conta digital da Caixa, inclusive pelo aplicativo Caixa Tem ou por meio da Conta Poupança Social Digital aberta automaticamente pela instituição.

Quem não receber o crédito automaticamente pode sacar o PIS nas agências da Caixa, em casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.

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Já no caso do Pasep, o saque pode ser feito nas agências do Banco do Brasil, conforme as opções disponibilizadas pela instituição.

Mudanças

A partir de 2026, o limite de renda para ter acesso ao abono salarial passou a ser corrigido apenas pela inflação, e não mais pelos reajustes do salário mínimo.

Como o salário mínimo tende a crescer acima da inflação, o critério de renda ficará gradualmente mais restritivo nos próximos anos. Com isso, o número de trabalhadores aptos a receber o benefício tende a cair.

Como consultar o pagamento?

Os trabalhadores podem verificar informações sobre o valor, a data de pagamento e a situação do abono pelos canais oficiais:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital;

Portal Gov.br;

Central Alô Trabalho, pelo telefone 158, com atendimento gratuito.

Atenção ao prazo

Mesmo com a divulgação do calendário, milhares de trabalhadores deixam de sacar o abono salarial todos os anos. Em 2025, cerca de 154 mil pessoas ainda não haviam retirado o valor, somando aproximadamente R$ 161 milhões disponíveis para resgate.

Quem não fizer o saque dentro do calendário regular não perde o dinheiro. A legislação permite solicitar o resgate dentro do prazo legal estabelecido pelo Governo.

Em caso de falecimento do titular, os dependentes legais também podem requerer os valores.

*Estagiária sob supervisão



