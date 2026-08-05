MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL PIS/Pasep 2026: pagamento de agosto começa no dia 17; confira quem recebe

Os pagamentos do último lote do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, começam no dia 17 de agosto. Nesta etapa, recebem os valores os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em novembro e dezembro, além dos servidores públicos que fazem parte do último grupo de inscrição do Pasep. O saque poderá ser realizado até 30 de dezembro de 2026.

Segundo o governo federal, cerca de 26,9 milhões de trabalhadores devem ser contemplados ao longo de 2026. Neste lote de agosto, aproximadamente 4,35 milhões de pessoas receberão o abono salarial, totalizando R$ 5,4 bilhões em pagamentos.

O abono salarial é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada e aos servidores públicos que atendem aos critérios do programa. O valor varia conforme a quantidade de meses trabalhados no ano-base de 2024 e pode chegar a R$ 1.621, equivalente ao salário mínimo vigente.

Quem tem direito ao abono salarial?

Estejam cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Tenham exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias em 2024, consecutivos ou não;

Tenham recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 durante o período trabalhado;

Possuam os dados corretamente informados pelo empregador no sistema eSocial.

O pagamento segue a regra de defasagem de dois anos. Isso significa que os depósitos realizados em 2026 são calculados com base nas informações se refere a 2024.

Onde o dinheiro é depositado?

O pagamento é realizado por bancos públicos, conforme o vínculo do trabalhador.

PIS:

Destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, o PIS é pago pela Caixa Econômica Federal. O crédito é feito, prioritariamente, em conta corrente, poupança ou na poupança social digital, acessada pelo aplicativo Caixa Tem.

Pillar Pedreira/Agência Senado PIS/Pasep 2026: pagamento de agosto começa no dia 17; confira quem recebe

Quem não possui conta na instituição pode realizar o saque nas agências da Caixa, casas lotéricas e caixas eletrônicos.

Pasep:

Voltado aos servidores públicos, o Pasep é pago pelo Banco do Brasil. O valor pode ser depositado diretamente em conta bancária ou transferido via Pix e TED para outras instituições financeiras.

Também é possível fazer o saque presencialmente nas agências do banco.

Calendário do PIS/Pasep 2026

Nascidos em janeiro: 16 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro: 16 de março;

Nascidos em março e abril: 15 de abril;

Nascidos em maio e junho: 15 de maio;

Nascidos em julho e agosto : 15 de junho;

Nascidos em setembro e outubro: 15 de julho;

Nascidos em novembro e dezembro: 17 de agosto.



Todos os valores permanecerão disponíveis para saque até 30 de dezembro de 2026.

Se você nasceu em novembro ou dezembro, vale a pena consultar se o valor já estará disponível a partir de 17 de agosto. A verificação é gratuita e pode ser feita em poucos minutos pelos canais oficiais.

Como consultar o pagamento?

Os trabalhadores podem verificar informações sobre valores, datas de pagamento e a situação do abono pelos canais oficiais:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital;

Portal Gov.br;

Central Alô Trabalho, pelo telefone 158, com atendimento gratuito.

Atenção ao prazo

Mesmo com ampla divulgação, milhares de trabalhadores deixam de sacar o abono salarial todos os anos. Em 2025, cerca de 154 mil pessoas ainda não haviam retirado o valor, somando aproximadamente R$ 161 milhões disponíveis para resgate.

Quem não fizer o saque dentro do calendário regular não perde o dinheiro. A legislação permite solicitar o resgate dentro do prazo legal estabelecido pelo Governo. Em caso de falecimento do titular, os dependentes legais também podem requerer os valores.

Também é importante utilizar apenas os canais oficiais para fazer a consulta e receber o abono. O serviço é gratuito e não exige pagamento de taxas. Mensagens, ligações ou contatos que solicitem dados bancários, senhas ou qualquer tipo de pagamento para liberar o valor devem ser ignorados, pois podem se tratar de golpes.

*Estagiária sob supervisão

