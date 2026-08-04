Divulgação Cafeteria Havanna em Florianópolis

A operação brasileira da tradicional rede argentina de cafeterias e alfajores, Havanna, entrou com um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar uma dívida de R$ 127 milhões.

O pedido foi protocolado no fim de 2025, e o plano de reestruturação foi apresentado à Justiça no primeiro semestre deste ano e tramita na 1ª Vara Regional de Competência Empresarial de São Paulo.

O processo reúne seis empresas do grupo controlado pelo empresário Marcos Rothenberg. A Havanna afirma, que a operação da marca no Brasil segue saudável e foi incluída na recuperação pelas dívidas contraídas por outras empresas do grupo. As informações são da Exame.

Em nota, a empresa informou que:

O processo de recuperação extrajudicial foi iniciado em função de obrigações contratadas por outras empresas do grupo acionista da Havanna, sem relação com questões operacionais ou financeiras da Havanna, que é solidária nas obrigações financeiras do grupo. Nota enviada pela Havanna

A companhia acrescentou que o objetivo da recuperação é impedir que essas obrigações afetem a capacidade operacional da rede ou compromissos com seus fornecedores, franqueados e parceiros.

O que levou a dívida?

A principal origem da crise está na Fragrance, empresa de perfumaria pertencente ao mesmo grupo.

Divulgação: Fragrance Fragrance Anália Franco

Segundo o plano apresentado à Justiça, a marca foi fortemente impactada pelo fechamento dos shopping centers durante a pandemia da Covid-19 . Com isso, o grupo acumulou dívidas que ficaram mais caras após a alta da taxa básica de juros nos últimos anos.

Como as empresas utilizavam garantias cruzadas, quando uma companhia serve como garantia das dívidas de outra do mesmo grupo, a Havanna acabou assumindo parte dessas obrigações financeiras, mesmo mantendo crescimento nas operações.

O pedido de recuperação também ocorreu após uma ação de cobrança com pedido de falência movida pela fabricante de chocolates Top Cau. A empresa cobra cerca de R$ 4,1 milhões referentes a notas fiscais em aberto.

Como funciona o plano?

A recuperação extrajudicial permite que a empresa negocie suas dívidas diretamente com os principais credores antes da homologação pela Justiça.

Entre os principais pontos do plano estão:

desconto de até 95% sobre os créditos incluídos na recuperação;

carência de 12 meses para o início dos pagamentos;

quitação do saldo restante em até dez anos.

Já os credores que fizerem novos aportes financeiros durante o processo e os considerados parceiros estratégicos não serão incluídos nesse desconto e receberão os valores integrais, conforme as condições previstas no plano.

O maior credor é o Explorer Fundo de Investimento, com aproximadamente R$ 45,8 milhões a receber.

As lojas estão funcionando?

Divulgação Cafeteria Havanna em Iguatemi Fortaleza

Sim, a companhia afirma que a recuperação não altera o funcionamento das cafeterias e que o negócio continua em crescendo no Brasil. Apenas no primeiro semestre de 2026, mais de 30 novas operações foram inauguradas.

A Havanna também informou que mantém o plano de chegar a mais de 700 pontos de venda no país até 2030, além de ampliar a presença dos produtos da marca no varejo alimentar.

História da Havanna no Brasil

Fundada na Argentina, a Havanna ficou conhecida pelos alfajores e pelo tradicional doce de leite. A marca chegou ao Brasil em 2006 e acelerou sua expansão a partir de 2014, com a adoção do modelo de franquias.

Hoje em dia, é a segunda maior da marca no mundo, atrás apenas da Argentina. A rede possui mais de 250 unidades entre cafeterias, quiosques e sorveterias, concentradas principalmente nas regiões Sudeste e Sul. Em 2025, a empresa também lançou a Heladeria Havanna, ampliando sua atuação no segmento de sorvetes e reforçando a presença da marca no varejo.

*Estagiária sob supervisão