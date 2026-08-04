Reprodução / Freepik Datas diferentes refletem origens históricas e tradições culturais locais

Com o Dia dos Pais se aproximando, comemorado no próximo domingo (9), ainda dá tempo de economizar. Um levantamento da Fundação Procon -SP mostrou que um mesmo presente pode custar até 188,78% a mais dependendo da loja. A pesquisa também apontou aumento no preço médio dos perfumes e dos rodízios em churrascarias na capital paulista.

O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 23 de julho e analisou preços de perfumes masculinos, itens de barbearia, kits para churrasco, ferramentas elétricas, smartwatches e rodízios em churrascarias. Para os produtos, foram pesquisados seis grandes sites de comércio eletrônico. Já os restaurantes avaliados estão distribuídos pelas cinco regiões da capital paulista. Os preços considerados são para pagamento à vista e não incluem frete , promoções ou descontos específicos.

Divulgação Perfume masculino

Entre os itens pesquisados, a maior diferença foi encontrada na Máquina de Barbear Shaver Kemei TX1 Gold, que variou entre R$ 117,97 e R$ 340,67, uma diferença de 188,78%. Também chamaram atenção o Smartwatch Samsung Galaxy Watch8 44 mm, com variação de 115,7%, e o conjunto para churrasco Tramontina de 15 peças, cuja diferença chegou a 96,84%.

Seu pai prefere perfume como presente? Nesse caso, pesquisar também faz diferença. O perfume Joop! Homme Eau de Toilette 125 ml apresentou a maior variação de preço da categoria, sendo encontrado entre R$ 179,90 e R$ 377, uma diferença de 109,56%. Além disso, em comparação com 2025, o preço médio dos perfumes aumentou 7,03%, percentual superior à inflação medida pelo IPC-SP da Fipe, que foi de 3,9% no período.

Rodízio em churrascarias

Reprodução Carne assada

Quem pretende comemorar a data levando o pai para almoçar fora também deve ficar atento aos preços.

Segundo o levantamento, o valor médio do rodízio em churrascarias da capital paulista passou de R$ 121,18, em 2025, para R$ 142,70 neste ano, um aumento de 17,76%. A maior diferença foi registrada na região central da cidade, onde os preços variaram entre R$ 49,99 e R$ 265, uma diferença de 430,11%.

O que o Procon orienta?

Para evitar pagar mais caro, o Procon-SP recomenda pesquisar os preços antes da compra, comparar as condições oferecidas pelas lojas, verificar o valor do frete nas compras online e conferir as condições de parcelamento e os juros cobrados.

Nas compras pela internet, a orientação é guardar todas as informações da oferta e os comprovantes. O consumidor também tem direito ao arrependimento em até sete dias nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial.

Ao receber o produto, também é importante conferir a mercadoria antes de assinar o comprovante de entrega e exigir a nota fiscal. Já para quem for comemorar a data em restaurantes, o Procon-SP lembra que a gorjeta é opcional e que a cobrança de taxa por desperdício não é permitida.

Independentemente do presente escolhido ou da forma de comemorar a data, pesquisar antes da compra pode fazer você economizar. Afinal, o mais importante no Dia dos Pais é aproveitar o momento ao lado de quem sempre esteve presente.

*Estagiária sob supervisão



