Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Unidade central do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo em São Paulo

As unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) apresentam mais de 1.700 vagas de emprego para o mês de agosto na cidade de São Paulo. Setores como serviços, comércio e construção civil estão incluídos nas oportunidades.

Cerca de 900 das oportunidades disponibilizadas são destinadas a candidatos sem experiência no mercado de trabalho e os salários podem chegar a R$ 3.150.

Como se inscrever

Para se candidatar às vagas, os interessados devem acessar o portal Cate até às 18h da quarta-feira (05), e acessar a área “Vagas de Emprego”. Logo em seguida, o candidato deve entrar em sua conta ou criar uma nova conta, caso não possua uma. No site aparecerão todas as vagas disponíveis com mais detalhes como requisitos, salário, se é necessário ter experiência e a região da capital em que o trabalho se encontra.

Também é possível se inscrever presencialmente em alguma unidade do Cate. As unidades estão espalhadas por todas as regiões da capital e é possível verificar cada um dos endereços no site da Prefeitura de São Paulo, clicando aqui.

Para os profissionais da área de tecnologia, o Portal Cate oferece uma área diferente com vagas específicas através do programa AvançaTech. Para este período, mais de 180 oportunidades foram disponibilizadas para funções como auxiliar técnico eletrônico, analista, auxiliar e técnico de instalações, entre outras. As exigências variam de acordo com a função e podem ser verificadas diretamente no site; o cadastro também pode ser feito diretamente na plataforma.





As vagas

75 vagas serão oferecidas no setor de segurança, com salários que chegam a R$ 2.115. As oportunidades são para atuar como agentes, fiscais de prevenção de perdas e controladores de acesso; as funções exigem ensino médio completo mas não requerem experiência prévia.

Na área de asseio, 198 postos para auxiliares foram disponibilizados com salários que chegam a R$ 2.300. Para ingressar nas vagas, é necessário ter entre o ensino fundamental e o ensino médio completos; em algumas das posições, também serão necessários conhecimentos no setor hospitalar, por mais que a experiência não seja obrigatória.

O Cate também oferece 28 vagas para auxiliar de cozinha em algumas empresas parceiras; em algumas delas, ser maior de 18 anos é requisito. Alguns critérios como escolaridade, organização e disponibilidade de horário serão avaliados, mas a maior parte dos empregadores também oferece treinamento.

Além das vagas já citadas, mais 253 postos foram disponibilizados para atendentes em mercados, lojas, farmácias e lanchonetes, trazendo salários de até R$ 2.150.

