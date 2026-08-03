Conteúdo gerado por IA É falso que Bolsa Família ficará 17 dias sem repasses; entenda o calendário de agosto

Posts que circularam nas redes sociais nos últimos dias afirmam que os beneficiários do Bolsa Família ficarão 17 dias sem receber o benefício entr e julho e agosto. No entanto, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) esclareceu que a informação não procede.

Esse período corresponde apenas o intervalo entre o encerramento do calendário de julho e o início dos pagamentos de agosto. Ou seja, não há bloqueio, cancelamento ou suspensão do benefício.

Entenda o calendário

gov.com.br Calendário Bolsa Familia 2026

O Bolsa Família é pago todos os meses nos últimos dez dias úteis, seguindo um calendário escalonado.

Em julho de 2026, os pagamentos foram realizados entre os dias 20 e 31. Já em agosto, os depósitos começam no dia 18 e seguem até o dia 31.

O tempo entre um calendário e outro pode variar ao longo do ano, dependendo da quantidade de dias úteis de cada mês e feriados nacionais.

Como funciona o pagamento?

O calendário é divulgado com antecedência pelo MDS e segue sempre a ordem do último número do NIS.

Quem possui NIS final 1 recebe no primeiro dia do calendário; final 2, no segundo; e assim sucessivamente, até o final 0, que recebe no último dia previsto.

Esse modelo foi criado para organizar a liberação dos recursos e evitar filas nas agências da Caixa e nas casas lotéricas.

Já nos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal, o pagamento pode ser unificado e liberado no primeiro dia do calendário, independentemente do final do NIS.

O que é o Bolsa Família?

Atualmente, o Bolsa Família atende cerca de 19,08 milhões de famílias em todo o Brasil. O programa foi criado para auxiliar famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, garantindo uma renda mínima para ajudar nas despesas básicas do dia a dia, como alimentação, saúde e educação.

Quem pode receber o Bolsa Família?

O Bolsa Família é destinado às famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Quem ainda não faz parte do cadastro pode procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para se inscrever. Mesmo trabalhadores com carteira assinada, MEIs ou pessoas com outra fonte de renda podem receber o benefício, desde que atendam aos critérios do programa.

Quanto o programa paga?

O Bolsa Família garante um valor mínimo de R$ 600 por família. Além disso, há benefícios adicionais de R$ 150 para crianças de até 6 anos e de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 17 anos e bebês de até 7 meses, conforme a composição familiar.

Além dos valores do benefício, os beneficiários também podem acompanhar o calendário de pagamentos pelos canais oficiais do MDS. No iG, o calendário do Bolsa Família é publicado no início de todos os meses, com as datas atualizadas conforme o final do NIS.

Sempre que surgirem mensagens informando suspensão, bloqueio coletivo ou mudanças no calendário do Bolsa Família, a orientação é consultar apenas os canais oficiais do Governo Federal e da Caixa. Assim, o beneficiário evita cair em golpes ou acreditar em informações falsas que costumam circular nas redes sociais.

*Estagiária sob supervisão