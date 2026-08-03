Reprodução/ Redes Sociais Saque-aniversário começa a ser pago hoje; veja se os sistemas da Caixa já voltaram ao normal

Tentou acessar o aplicativo do FGTS neste fim de semana e encontrou dificuldades? Não foi só você. A Caixa Econômica Federal realizou uma manutenção programada nos sistemas ligados ao saque-aniversário e ao FGTS Digital, o que deixou alguns serviços temporariamente indisponíveis.

Com o fim da atualização, os serviços já voltaram a funcionar normalmente nesta segunda-feira (3), mesma data em que começam os pagamentos do saque-aniversário para os trabalhadores nascidos em agosto.

O que ficou fora do ar?

Durante a manutenção, alguns serviços apresentaram instabilidade ou ficaram indisponíveis, entre eles:

Consultas relacionadas ao saque-aniversário, como saldo e valores disponíveis; Contratação da antecipação do saque-aniversário (Empréstimo FGTS); Emissão de guias e funcionalidades do FGTS Digital; Outras operações realizadas pelas instituições financeiras.

Quanto tempo durou a manutenção?

A manutenção dos sistemas do saque-aniversário começou às 23h de sexta-feira (31) e terminou às 2h de sábado (1). Já o FGTS Digital ficou indisponível no domingo (2), das 8h às 19h.

Pagamento começa nesta segunda-feira

Os trabalhadores nascidos em agosto e que aderiram ao saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) já podem retirar parte do saldo das contas vinculadas a partir de hoje (3). O dinheiro ficará disponível até 30 de outubro, conforme calendário divulgado pela Caixa Econômica Federal.

Gerado por IA Saque-Aniversário do FGTS

Além disso, agosto também marca o fim do prazo para os trabalhadores nascidos em junho realizarem o saque. Caso o valor não seja retirado até 31 de agosto, ele retorna automaticamente para a conta do FGTS e só poderá ser movimentado em outra situação prevista em lei.

O saque-aniversário é uma modalidade opcional que permite ao trabalhador retirar, todos os anos, parte do saldo do FGTS no mês do aniversário. Em contrapartida, quem faz essa escolha deixa de sacar o valor total da conta em caso de demissão sem justa causa, mantendo apenas o direito à multa rescisória de 40%.

Calendário do saque-aniversário em 2026

Janeiro: saque de 2 de janeiro até 31 de março.

Fevereiro: saque de 2 de fevereiro até 30 de abril.

Março: saque de 2 de março até 29 de maio.

Abril: saque de 1 de abril até 30 de junho.

Maio: saque de 4 de maio até 31 de julho.

Junho: saque de 1 de junho até 31 de agosto.

Julho: saque de 1 de julho até 30 de setembro.

Agosto: saque de 3 de agosto até 30 de outubro.

Setembro: saque de 1 de setembro até 30 de novembro.

Outubro: saque de 1 de outubro até 30 de dezembro.

Novembro: saque de 2 de novembro de 2026 até 29 de janeiro de 2027.

Dezembro: saque de 1 de dezembro de 2026 até 26 de fevereiro de 2027.

Quem pode aderir ao saque-aniversário?

Todo trabalhador que possui saldo em contas ativas ou inativas do FGTS pode optar pela modalidade. A adesão pode ser feita pelo aplicativo oficial do FGTS ou em uma agência da Caixa.

Quem não fizer a solicitação permanece automaticamente no saque-rescisão, modalidade tradicional que permite retirar o saldo integral em caso de demissão sem justa causa.

A adesão ao saque-aniversário passa a valer imediatamente. Já quem deseja voltar ao saque-rescisão precisa cumprir um período de carência: a mudança só entra em vigor no primeiro dia do 25 mês após a solicitação.

Como sacar?

Faça login com sua conta Gov.br;

Acesse a opção "Saque-aniversário";

Informe uma conta bancária para receber o crédito;

Confirme a solicitação.

Também é possível sacar o dinheiro nas agências da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

O que é o FGTS Digital?

O FGTS Digital é a plataforma criada pelo Ministério do Trabalho e Emprego para modernizar a gestão dos depósitos do Fundo de Garantia. Integrado ao eSocial, o sistema automatiza o recolhimento do FGTS pelos empregadores, permitindo a emissão de guias de pagamento via Pix e reduzindo processos manuais.

Divulgação Sistema do FGTS Digital entra em vigor

Para os trabalhadores, nada muda em relação aos direitos ao FGTS. A plataforma apenas torna mais transparente o acompanhamento dos depósitos, permitindo consultar extratos e saldos com mais facilidade por meio do aplicativo do FGTS e do portal Gov.br.

Apesar da manutenção realizada no fim de semana, a expectativa é que os serviços já estejam funcionando normalmente na data de hoje. Segundo a Caixa, esse tipo de atualização é realizado para aprimorar o funcionamento dos sistemas, garantindo mais estabilidade e segurança para as operações e para os pagamentos do saque-aniversário.

*Estagiária sob supervisão