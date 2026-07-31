A Caixa Econômica Federal concluiu o pagamento da distribuição do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Ao todo, foram distribuídos R$ 13,04 bilhões, o equivalente a 89% do lucro obtido pelo fundo no ano passado, que foi de R$ 14,7 bilhões.
Se você tinha dinheiro no FGTS no fim de 2025, já pode consultar o valor creditado pelo aplicativo do FGTS ou pelos canais digitais da Caixa.
Como consultar o valor?
A consulta é rápida e pode ser feita pelo aplicativo do FGTS.
Confira o passo a passo:
- Acesse o aplicativo FGTS ou os canais digitais da Caixa;
- Entre na opção de consulta do extrato;
- Procure pelo lançamento identificado como "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025".
Se esse lançamento aparecer, significa que o valor da distribuição do lucro já foi creditado na sua conta.
Qual o valor que caiu na conta?
O valor não é igual para todos. Ele depende do saldo que cada trabalhador tinha no FGTS. Quanto maior o saldo, maior será o crédito.
Para fazer o cálculo, basta multiplicar o saldo existente na data pelo índice 0,0186834. O crédito representa um acréscimo de 1,87% sobre o saldo das contas .
Quanto posso receber?
Confira alguns exemplos:
- Saldo de R$ 100: crédito estimado de R$ 1,87;
- Saldo de R$ 500: crédito estimado de R$ 9,34;
- Saldo de R$ 1.000: crédito estimado de R$ 18,68;
- Saldo de R$ 2.000: crédito estimado de R$ 37,37;
- Saldo de R$ 5.000: crédito estimado de R$ 93,42;
- Saldo de R$ 10.000: crédito estimado de R$ 186,83;
- Saldo de R$ 20.000: crédito estimado de R$ 373,67;
- Saldo de R$ 50.000: crédito estimado de R$ 934,17;
- Saldo de R$ 100.000: crédito estimado de R$ 1.868,34.
Posso sacar esse dinheiro?
Não. O valor será incorporado ao saldo do FGTS e só poderá ser retirado nas situações previstas em lei, como:
Entre elas estão:
demissão sem justa causa;
rescisão por acordo entre empregado e empregador;
término do contrato por prazo determinado;
aposentadoria;
idade igual ou superior a 70 anos;
doenças graves do trabalhador ou de seus dependentes;
compra da casa própria, amortização ou liquidação de financiamento habitacional;
saque-aniversário, para quem aderiu à modalidade.
Na prática, isso significa que, quando o trabalhador tiver direito a um saque previsto em lei, encontrará um saldo maior disponível.
Como funciona o rendimento?
Por lei, as contas do FGTS são corrigidas em 3% ao ano, mais a Taxa Referencial (TR).
Com a distribuição do lucro deste ano, o rendimento total das contas chegou a 6,90%, acima da inflação registrada em 2025.
Em 2024, por exemplo, o governo distribuiu R$ 12,9 bilhões aos cotistas, e a rentabilidade final ficou em 6,05%.
O que decidiu o STF sobre a correção do FGTS?
Em 2024, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que as contas do FGTS não podem ter rendimento inferior à inflação medida pelo IPCA.
Segundo a decisão, sempre que a correção tradicional do fundo não acompanhar a inflação, caberá ao Conselho Curador definir uma forma de compensação para evitar perdas no poder de compra dos trabalhadores.
O que é o FGTS?
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito dos trabalhadores com carteira assinada.
Todos os meses, as empresas depositam o equivalente a 8% do salário do funcionário em uma conta vinculada ao fundo. Esse dinheiro funciona como uma reserva financeira para momentos como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e as demais situações revistas em lei. Além disso, os recursos também financiam projetos de habitação, infraestrutura e operações de microcrédito.
Atenção para golpes
O pagamento do lucro do FGTS é feito automaticamente na conta vinculada ao trabalhador. Por isso, desconfie de mensagens que peçam Pix, depósitos ou dados bancários para liberar o valor, consulte sempre os canais oficiais da Caixa ou o aplicativo do FGTS.
*Estagiária sob supervisão