Divulgação FGTS

A Caixa Econômica Federal concluiu o pagamento da distribuição do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Ao todo, foram distribuídos R$ 13,04 bilhões, o equivalente a 89% do lucro obtido pelo fundo no ano passado, que foi de R$ 14,7 bilhões.

Se você tinha dinheiro no FGTS no fim de 2025, já pode consultar o valor creditado pelo aplicativo do FGTS ou pelos canais digitais da Caixa.

Como consultar o valor?

A consulta é rápida e pode ser feita pelo aplicativo do FGTS.

Confira o passo a passo:

Acesse o aplicativo FGTS ou os canais digitais da Caixa; Entre na opção de consulta do extrato; Procure pelo lançamento identificado como "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025".

Se esse lançamento aparecer, significa que o valor da distribuição do lucro já foi creditado na sua conta.

Qual o valor que caiu na conta?

O valor não é igual para todos. Ele depende do saldo que cada trabalhador tinha no FGTS. Quanto maior o saldo, maior será o crédito.

Para fazer o cálculo, basta multiplicar o saldo existente na data pelo índice 0,0186834. O crédito representa um acréscimo de 1,87% sobre o saldo das contas .

Quanto posso receber?



Marcello Casal Jr/Agência Brasil Dinheiro

Confira alguns exemplos:

Saldo de R$ 100: crédito estimado de R$ 1,87;

Saldo de R$ 500: crédito estimado de R$ 9,34;

Saldo de R$ 1.000: crédito estimado de R$ 18,68;

Saldo de R$ 2.000: crédito estimado de R$ 37,37;

Saldo de R$ 5.000: crédito estimado de R$ 93,42;

Saldo de R$ 10.000: crédito estimado de R$ 186,83;

Saldo de R$ 20.000: crédito estimado de R$ 373,67;

Saldo de R$ 50.000: crédito estimado de R$ 934,17;

Saldo de R$ 100.000: crédito estimado de R$ 1.868,34.

Posso sacar esse dinheiro?

Não. O valor será incorporado ao saldo do FGTS e só poderá ser retirado nas situações previstas em lei, como:

Entre elas estão:

demissão sem justa causa;

rescisão por acordo entre empregado e empregador;

término do contrato por prazo determinado;

aposentadoria;

idade igual ou superior a 70 anos;

doenças graves do trabalhador ou de seus dependentes;

compra da casa própria, amortização ou liquidação de financiamento habitacional;

saque-aniversário, para quem aderiu à modalidade.



Na prática, isso significa que, quando o trabalhador tiver direito a um saque previsto em lei, encontrará um saldo maior disponível.

Como funciona o rendimento?

Por lei, as contas do FGTS são corrigidas em 3% ao ano, mais a Taxa Referencial (TR).

Com a distribuição do lucro deste ano, o rendimento total das contas chegou a 6,90%, acima da inflação registrada em 2025.

Em 2024, por exemplo, o governo distribuiu R$ 12,9 bilhões aos cotistas, e a rentabilidade final ficou em 6,05%.

O que decidiu o STF sobre a correção do FGTS?

Em 2024, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que as contas do FGTS não podem ter rendimento inferior à inflação medida pelo IPCA.

Segundo a decisão, sempre que a correção tradicional do fundo não acompanhar a inflação, caberá ao Conselho Curador definir uma forma de compensação para evitar perdas no poder de compra dos trabalhadores.

O que é o FGTS?

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito dos trabalhadores com carteira assinada.

Todos os meses, as empresas depositam o equivalente a 8% do salário do funcionário em uma conta vinculada ao fundo. Esse dinheiro funciona como uma reserva financeira para momentos como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e as demais situações revistas em lei. Além disso, os recursos também financiam projetos de habitação, infraestrutura e operações de microcrédito.

Atenção para golpes

O pagamento do lucro do FGTS é feito automaticamente na conta vinculada ao trabalhador. Por isso, desconfie de mensagens que peçam Pix, depósitos ou dados bancários para liberar o valor, consulte sempre os canais oficiais da Caixa ou o aplicativo do FGTS.

*Estagiária sob supervisão

