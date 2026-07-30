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A Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), deverá depositar a divisão do lucro nas contas dos trabalhadores até a próxima semana. O banco aguarda apenas a publicação, no Diário Oficial da União, da resolução do Conselho Curador que aprovou a distribuição de R$ 13,042 bilhões do resultado obtido pelo Fundo em 2025 entre os cotistas.

Como será o pagamento e quem tem direito?

O prazo para o crédito nas contas vinculadas ao FGTS termina em 31 de agosto, mas a Caixa deve antecipar os depósitos. O pagamento será feito automaticamente, sem necessidade de solicitação.

O valor distribuído r epresenta 89% do lucro registrado pelo FGTS em 2025, que foi de R$ 14,7 bilhões.

Receberão o crédito todos os trabalhadores que tinham saldo em contas ativas ou inativas do FGTS em 31 de dezembro de 2025. O valor será proporcional ao saldo existente na conta nessa data.

Por exemplo, quem tinha R$ 10 mil no Fundo em 31 de dezembro de 2025 deverá receber aproximadamente R$ 186,83.

Posso sacar esse dinheiro?

Não. O valor será incorporado ao saldo do FGTS e só poderá ser retirado nas situações previstas em lei, como:

compra da casa própria;

tratamento de doença grave;

demissão sem justa causa;

aposentadoria;

saque-aniversário, para quem aderiu à modalidade;

demais hipóteses previstas na legislação.

Na prática, o lucro apenas aumenta o saldo da conta. Assim, quando o trabalhador tiver direito a um saque autorizado, o valor disponível será maior.

Quanto o dinheiro vai render?

Com a distribuição do lucro, o rendimento total das contas do FGTS deve chegar a 6,9%, acima da inflação oficial do país. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerrou 2025 em 4,26%.

Essa rentabilidade considera a correção das contas, composta por 3% ao ano, mais a Taxa Referencial (TR), além da distribuição do lucro.

No ano passado, o Governo distribuiu R$ 12,9 bilhões, o equivalente a 95% do lucro do Fundo. Na ocasião, o rendimento total foi de 6,05%.

Como consultar o saldo?

A consulta pode ser feita pelo aplicativo FGTS ou pelo site da Caixa.

Marcelo Camargo/ Agência Brasil Abono salarial

Caso seja o primeiro acesso, será necessário realizar um cadastro com CPF e criar uma senha. Depois de fazer login, basta acessar a opção "Confira suas contas", clicar em "Ver extrato" e verificar o saldo registrado em 31 de dezembro de 2025, data usada como referência para a distribuição do lucro.

O que decidiu o STF sobre a correção do FGTS?

Em 2024, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que as contas do FGTS não podem ter rendimento inferior à inflação medida pelo IPCA.

Com isso, sempre que a remuneração do Fundo não acompanhar a inflação, caberá ao Conselho Curador definir a forma de compensação.

Em 2021, por exemplo, a correção das contas foi de 5,83%, resultado da soma dos 3% ao ano, da Taxa Referencial (TR) e da distribuição do lucro. Naquele ano, porém, o IPCA fechou em 10,06%, acima da rentabilidade do Fundo.

O que é o FGTS?

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado para proteger o trabalhador em momentos como demissão sem justa causa, aposentadoria e outras situações previstas em lei.

Todos os meses, as empresas depositam o equivalente a 8% do salário dos trabalhadores contratados pelo regime CLT em uma conta vinculada ao fundo. Além de funcionar como uma reserva financeira, os recursos do FGTS também são utilizados para financiar projetos de habitação, infraestrutura e operações de microcrédito.

Caso receba mensagens pedindo depósitos, Pix ou outros dados bancários para liberar o lucro, desconfie. O pagamento é feito automaticamente nas contas do fundo, sem qualquer cobrança.

*Estagiária sob supervisão