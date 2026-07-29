Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil O ministro da Fazenda, Dario Durigan

O governo federal prorrogou a adesão ao Desenrola 2.0 até o dia 31 de agosto, data limite da Medida Provisória que instituiu o programa. O anúncio foi feito nesta terça-feira (28) pelo ministro interino da Fazenda, Dario Durigan.

Prorrogação e foco no acesso ao crédito

O governo federal confirmou a extensão do prazo de adesão ao Desenrola 2.0 até o dia 31 de agosto, data que coincide com o vencimento da Medida Provisória (MP) do programa.

Segundo o ministro interino da Fazenda, Dario Durigan, a extensão do prazo busca ampliar o alcance das renegociações de dívidas e facilitar o acesso a novas linhas de crédito.

A medida visa beneficiar diretamente os consumidores que pretendem adquirir bens de maior valor, como veículos. De acordo com o ministro, a resolução prévia das dívidas é um passo essencial para esse público.

Esse prazo adicional vai ser importante para que as pessoas que pretendem trocar de moto ou carro possam resolver eventuais pendências pelo Desenrola. Dessa forma, elas voltam a se enquadrar nas condições necessárias para acessar o crédito e realizar essas operações destacou Durigan.









A formalização da prorrogação será publicada em ato oficial no Diário Oficial da União até esta sexta-feira (31).

Balanço do programa e impacto orçamentário

Até o final de junho, o programa já havia somado cerca de 3,6 milhões de acordos firmados, ultrapassando a marca de R$ 22 bilhões em dívidas renegociadas.

De acordo com G1, esse volume expressivo de negociações permitiu que o estoque total de débitos dos participantes caísse de R$ 22 bilhões para aproximadamente R$ 4 bilhões.

Apesar da extensão do calendário, Durigan enfatizou que a prorrogação não exigirá novos aportes do Fundo de Garantia de Operações (FGO) nem gerará impacto fiscal para os cofres públicos.

Ao todo, mais de 9 milhões de famílias já foram atendidas pela iniciativa, das quais 1,6 milhão optar pelo pagamento parcelado. Com o novo prazo, a expectativa do Ministério da Fazenda é alcançar a marca de 10 milhões de famílias beneficiadas.

Como funciona o Desenrola 2.0

Lançado em maio, o Desenrola 2.0 tem como objetivo principal oferecer descontos significativos para a renegociação de dívidas, substituindo débitos antigos por modalidades de crédito mais baratas.

O programa é voltado para brasileiros com renda de até cinco salários-mínimos (R$ 8.105), permitindo a recuperação da capacidade financeira desse segmento da população.