Marcelo Camargo/ Agência Brasil Abono salarial

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, nesta terça-feira (28), a distribuição de R$ 13,04 bilhões do lucro obtido pelo fundo em 2025. O valor será dividido entre cerca de 138,2 milhões de trabalhadores que tinham saldo em contas do FGTS em 31 de dezembro de 2025.

O repasse corresponde a 89% do lucro de R$ 14,65 bilhões registrado pelo fundo no ano passado. Para facilitar o cálculo, basta multiplicar o saldo existente em 31 de dezembro de 2025 pelo índice 0,01868341.

Veja um exemplo: quem tinha R$ 1.000 na conta do FGTS no fim de 2025 receberá cerca de R$ 18,68. Mas afinal, quem tem direito ao valor e será que ele pode ser sacado assim que cair na conta? Confira as principais dúvidas.

Quem tem direito ao lucro do FGTS?

Receberão o crédito os trabalhadores que possuíam saldo em contas vinculadas do FGTS, sejam elas ativas ou inativas, em 31 de dezembro de 2025. O pagamento será automático, sem necessidade de fazer qualquer solicitação.

Quanto e quando será pago?

Ao todo, serão distribuídos R$ 13,04 bilhões, o equivalente a 89% do lucro obtido pelo FGTS no ano passado. Os depósitos serão realizados pela Caixa até o dia 31 de agosto, e o crédito passa a fazer parte do saldo da conta do trabalhador.

Posso sacar o dinheiro assim que ele cair na conta?

Essa é uma das dúvidas mais comuns entre os trabalhadores, mas a resposta é não. O lucro do FGTS é incorporado ao saldo da conta e só poderá ser utilizado nas modalidades de saque previstas em lei.

Em quais situações é possível sacar o FGTS?

O valor distribuído seguirá as mesmas regras do saldo já existente no fundo. As principais situações que permitem o saque são:

demissão sem justa causa;

aposentadoria;

compra da casa própria;

saque-aniversário, para quem aderiu à modalidade;

doenças graves do trabalhador ou de seus dependentes;

término de contrato por prazo determinado;

falecimento do trabalhador, quando os valores podem ser sacados pelos dependentes ou herdeiros;

contas sem depósitos pelo período previsto na legislação;

situações de calamidade pública reconhecidas pelo governo.



Fora dessas hipóteses, o valor permanecerá na conta do FGTS até que o trabalhador tenha direito ao saque.

Quanto o saldo do FGTS vai render?

A distribuição do lucro acrescentará 1,87% ao saldo das contas, com isso, a rentabilidade total do FGTS em 2025 chegará a 6,90%, considerando a Taxa Referencial (TR), os juros de 3% ao ano e a parcela do lucro distribuída.

O rendimento ficou acima da inflação?

Sim, de acordo com o Governo, o rendimento total do FGTS em 2025 foi de 6,90%, acima da inflação oficial de 4,26%, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A remuneração acima da inflação atende à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que as contas do FGTS tenham, no mínimo, correção equivalente ao IPCA.

Por que nem todo o lucro foi distribuído?

O Conselho Curador decidiu repassar 89% do lucro e manter os 11% restantes como reserva.

Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, esse percentual poderá ser utilizado para garantir a rentabilidade mínima das contas em anos em que o rendimento do FGTS fique abaixo da inflação.

Representantes dos empregadores também defenderam a manutenção dessa reserva para preservar a capacidade do fundo de financiar projetos de habitação, saneamento básico e infraestrutura.

Como saber se o dinheiro foi depositado?

Divulgação Sistema do FGTS Digital entra em vigor

Depois que a Caixa realizar os depósitos, basta acessar o aplicativo do FGTS e consultar o extrato da conta.

O valor também poderá ser consultado pelo site da Caixa Econômica Federal, nos caixas eletrônicos e nas agências do banco. No extrato, o lançamento aparecerá como "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE", seguido do ano de referência.

Quanto posso receber?

Confira alguns exemplos:

Saldo de R$ 100: crédito estimado de R$ 1,87;

crédito estimado de R$ 1,87; Saldo de R$ 500: crédito estimado de R$ 9,34;

crédito estimado de R$ 9,34; Saldo de R$ 1.000: crédito estimado de R$ 18,68;

crédito estimado de R$ 18,68; Saldo de R$ 2.000: crédito estimado de R$ 37,37;

crédito estimado de R$ 37,37; Saldo de R$ 5.000: crédito estimado de R$ 93,42;

crédito estimado de R$ 93,42; Saldo de R$ 10.000: crédito estimado de R$ 186,83;

crédito estimado de R$ 186,83; Saldo de R$ 20.000: crédito estimado de R$ 373,67;

crédito estimado de R$ 373,67; Saldo de R$ 50.000: crédito estimado de R$ 934,17;

crédito estimado de R$ 934,17; Saldo de R$ 100.000: crédito estimado de R$ 1.868,34.

Nos últimos anos, o percentual distribuído aos trabalhadores variou. Em 2025, foram repassados R$ 12,9 bilhões, o equivalente a 95% do lucro obtido em 2024. Já em 2024, o Conselho Curador autorizou a distribuição de R$ 15,2 bilhões referentes ao lucro do ano anterior. Em 2023, apesar de o fundo registrar lucro recorde de R$ 23,4 bilhões, cerca de 65% desse valor foi destinado aos trabalhadores.

O que é o FGTS?

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado para proteger o trabalhador em momentos como demissão sem justa causa, aposentadoria e outras situações previstas em lei.

Todos os meses, as empresas depositam o equivalente a 8% do salário dos trabalhadores contratados pelo regime CLT em uma conta vinculada ao fundo. Além de funcionar como uma reserva financeira, os recursos do FGTS também são utilizados para financiar projetos de habitação, infraestrutura e operações de microcrédito.

Caso receba mensagens pedindo depósitos, Pix ou outros dados bancários para liberar o lucro, desconfie. O pagamento é feito automaticamente nas contas do fundo, sem qualquer cobrança.

*Estagiária sob supervisão



