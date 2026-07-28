Divulgação Sistema do FGTS Digital entra em vigor

O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) se reúne nesta terça-feira (28) para decidir sobre a distribuição do lucro do fundo referente ao resultado de 2025.

A proposta apresentada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva prevê a distribuição de R$ 13,042 bilhões. Caso seja aprovada, cerca de 138 milhões de trabalhadores terão os valores depositados automaticamente em suas contas .

O valor corresponde a 89% do lucro obtido pelo fundo em 2025. No ano passado, o FGTS registrou lucro de aproximadamente R$ 14,6 bilhões e receita total de R$ 64,5 bilhões.

Terão direito ao lucro do FGTS os trabalhadores que haviam saldo em alguma conta do fundo em 31 de dezembro de 2025. O depósito será feito pela Caixa Econômica Federal diretamente nas contas do fundo até o dia 31 de agosto.

Com a distribuição do lucro, o rendimento do FGTS deve ficar em 6,90%, acima da inflação oficial do país. Em comparação, o IPCA, índice que mede a inflação, fechou em 2025 em 4,26%.

Para quem quiser fazer a conta, basta multiplicar o saldo existente em 31/12/2025 pelo índice 0,01868341.

Desde a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), o FGTS deve garantir rendimento de, no mínimo, a inflação anual. Atualmente, o rendimento é composto por 3% ao an o, a TR (Taxa Referencial) e a distribuição anual do lucro, realizada desde 2017.

Como foi a distribuição nos últimos anos?

Em 2025, foram distribuídos R$ 12,9 bilhões, o equivalente a 95% do lucro obtido em 2024. Já em 2024, o conselho autorizou o repasse de R$ 15,2 bilhões, valor que representou 65% do lucro recorde de R$ 23,4 bilhões registrado em 2023.

Quando a Caixa vai pagar?

A Caixa deve realizar o pagamento até 31 de agosto. No entanto, os depósitos podem ser antecipados caso essa seja a decisão do Conselho Curador. O depósito será feito automaticamente. Não é necessário fazer cadastro, solicitar o pagamento ou comparecer a uma agência da Caixa.

Quanto posso receber?

Confira alguns exemplos:

Saldo de R$ 100: crédito estimado de R$ 1,87

Saldo de R$ 500: crédito estimado de R$ 9,34

Saldo de R$ 1.000: crédito estimado de R$ 18,68

Saldo de R$ 2.000: crédito estimado de R$ 37,37

Saldo de R$ 5.000: crédito estimado de R$ 93,42

Saldo de R$ 10.000: crédito estimado de R$ 186,83

Saldo de R$ 20.000: crédito estimado de R$ 373,67

Saldo de R$ 50.000: crédito estimado de R$ 934,17

Saldo de R$ 100.000: crédito estimado de R$ 1.868,34.

Como saber se o dinheiro foi depositado?

Marcelo Camargo/ Agência Brasil Abono salarial

Depois que a Caixa realizar os depósitos, basta acessar o aplicativo FGTS e consultar o extrato.

O valor também poderá ser consultado pelo site da Caixa, nos caixas eletrônicos e nas agências do banco. No extrato, o lançamento aparecerá como "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE", seguido do ano de referência.

Acompanhe o aplicativo do FGTS nos próximos dias, já que a expectativa é de que os depósitos sejam realizados ainda nesta semana.

Posso sacar esse dinheiro?

Essa é uma das dúvidas mais comuns entre os trabalhadores, mas a resposta é não.

O lucro do FGTS não pode ser sacado separadamente. O valor é incorporado ao saldo da conta e só poderá ser utilizado nas modalidades de saque previstas em lei, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria, doenças graves do trabalhador ou de seus dependentes, além de outras situações autorizadas.

O que é o FGTS?

Criado em 1966, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) funciona como uma reserva financeira para proteger o trabalhador em situações como demissão sem justa causa, aposentadoria e outras hipóteses previstas em lei.

Todos os meses, as empresas depositam o equivalente a 8% do salário dos trabalhadores contratados pelo regime CLT em uma conta vinculada ao fundo. Além de formar uma reserva para o trabalhador, os recursos também são utilizados para financiar projetos nas áreas de habitação, infraestrutura e operações de microcrédito.

*Estagiária sob supervisão