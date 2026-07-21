Divulgação FGTS

Quem tinha dinheiro no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2025 pode receber um valor extra nas próximas semanas. O Conselho Curador do FGTS deve aprovar, na próxima terça-feira (28), a distribuição de R$ 13,04 bilhões do lucro obtido pelo fundo no ano passado.

Se a proposta for aprovada, em torno de 138,2 milhões de trabalhadores com saldo em contas ativas ou inativas do FGTS serão beneficiados. O depósito será feito pela Caixa Econômica Federal diretamente nas contas do fundo até o dia 31 de agosto.

O valor que cada trabalhador vai receber depende do saldo existente na conta em 31 de dezembro de 2025. Em outras palavras, quem tinha um saldo maior também receberá uma parcela maior de lucro.

Além de reforçar o saldo das contas, a distribuição fará a rentabilidade do FGTS chegar a 6,90% em 2025, acima da inflação oficial do período, que ficou 4,26%.

Para quem quiser fazer a conta, basta multiplicar o saldo existente em 31/12/2025 pelo índice 0,01868341.

Quanto posso receber?

Confira alguns exemplos:

Saldo de R$ 100: crédito de aproximadamente R$ 1,87;

Saldo de R$ 500: crédito de cerca de R$ 9,34;

Saldo de R$ 1.000: aproximadamente R$ 18,68;

Saldo de R$ 5.000: cerca de R$ 93,42;

Saldo de R$ 10 mil: aproximadamente R$ 186,83;

Saldo de R$ 20 mil: cerca de R$ 373,67;

Saldo de R$ 50 mil: aproximadamente R$ 934,17;

Saldo de R$ 100 mil: cerca de R$ 1.868,34.

Posso sacar esse dinheiro?

Essa é uma das principais dúvidas dos trabalhadores, mas a resposta é não.

O lucro do FGTS não pode ser sacado separadamente. O valor é incorporado ao saldo da conta e só poderá ser utilizado nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria, doenças graves e outras modalidades autorizadas de saque.

Como consultar o valor?

Depois que o depósito for realizado, o trabalhador poderá conferir o crédito pelo aplicativo FGTS, pelo site da Caixa ou em uma agência do banco.

Divulgação Sistema do FGTS Digital entra em vigor

No extrato, o lançamento aparece como "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE", seguido do ano de referência, neste caso 2025.

Caso a proposta seja aprovada, o Conselho Curado r manterá a prática adotada nos últimos anos de distribuir parte do lucro do FGTS aos trabalhadores.

Em 2025, foram repassados R$ 12,9 bilhões, o equivalente a 95% do lucro obtido em 2024. Já em 2024, o conselho autorizou a distribuição de R$ 15,2 bilhões referentes ao lucro do ano anterior. Em 2023, apesar de o fundo registrar lucro recorde de R$ 23,4 bilhões, cerca de 65% desse valor foi destinado aos trabalhadores.

Vale lembrar que, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a remuneração do FGTS deve garantir, no mínimo, a correção pela inflação medida pelo IPCA.

O que é o FGTS?

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado para proteger o trabalhador em momentos como demissão sem justa causa, aposentadoria e algumas situações previstas em lei. Todos os meses, as empresas depositam o equivalente a 8% do salário dos funcionários contratados pelo regime CLT em uma conta vinculada ao fundo. Além de servir como uma reserva para o trabalhador, os recursos do FGTS também são utilizados em áreas como habitação, infraestrutura e operações de microcrédito.

*Estagiária sob supervisão

