Marcello Casal Jr/Agência Brasil Dinheiro

Milhares de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS) começam a receber, a partir desta sexta-feira (24), a devolução de valores descontados de forma irregular em seus benefícios.

O ressarcimento será depositado automaticamente na mesma conta em que o segurado já recebe a aposentadoria ou pensão, sem necessidade de fazer um novo pedido ou enviar documentos.

A devolução é resultado da Operação Sem Desconto, que identificou cobranças indevidas feitas por associações entre março de 2020 e março de 2025. Nesta primeira etapa, receberão apenas os beneficiários que aderiram ao acordo administrativo dentro do prazo, encerrado em 20 de junho.

O pagamento será feito em parcela única, com correção pelo IPCA, e pode chegar a R$ 1.280, de acordo com o histórico de descontos de cada beneficiário.

Alguns aposentados e pensionistas podem se deparar com um dinheiro a mais na conta no fim de julho. Segundo exemplo divulgado pelo próprio INSS, um segurado que sofreu descontos mensais de R$ 49,90 durante cerca de dois anos poderá receber aproximadamente R$ 1.200 de uma só vez.

Como verificar pagamento?

Reprodução/GOV Meu INSS é um dos serviços digitais do governo

O beneficiário pode verificar a situação pelo aplicativo Meu INSS utilizando a conta Gov.br. No próprio aplicativo também é possível acessar o extrato do benefício e conferir a origem de qualquer valor creditado. Quem preferir pode entrar em contato com a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Atenção aos golpes

Com o início dos pagamentos, o INSS reforçou o alerta para tentativas de fraude envolvendo o ressarcimento. Criminosos têm enviado mensagens por WhatsApp, SMS e até feito ligações informando que o beneficiário precisa confirmar dados pessoais ou pagar uma taxa para receber o dinheiro.

O instituto esclarece que não envia links, não solicita informações pessoais por mensagens ou telefone e nunca cobra qualquer valor para liberar o pagamento. Todo o processo é feito automaticamente para quem tem direito ao ressarcimento.

Antes de compartilhar qualquer informação, confirme a situação apenas pelos canais oficiais do INSS. A recomendação é não clicar em links suspeitos, bloquear o contato e denunciar a tentativa de golpe, evitando prejuízos e o vazamento de dados pessoais.

*Estagiária sob supervisão

