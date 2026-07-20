Reprodução: governo federal Governo do Brasil informa cidadãos que precisam fazer a Prova de Vida do INSS



Quem pretende pedir a aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) precisa ficar atento. Desde o primeiro dia do ano de 2026, passaram a valer novos requisitos nas regras de transição da Reforma da Previdência, aumentando a idade mínima em algumas modalidades para trabalhadores que já contribuíam antes das mudanças aprovadas em 2019.

As alterações estão previstas na Emenda Constitucional nº 103, que determina a atualização de maneira automática de alguns critérios todos os anos. Isso significa que, parte dos segurados precisará cumprir novos requisitos antes de solicitar o benefício.

Uma das principais mudanças está na Regra da Idade Mínima Progressiva. Nessa modalidade, o tempo mínimo de contribuição permanece o mesmo, mas a idade exigida aumenta seis meses a cada ano.

Em 2026, as mulheres precisam ter 59 anos e seis meses de idade, além de 30 anos de contribuição. Já os homens devem ter 64 anos e seis meses de idade e, no mínimo, 35 anos de contribuição.

Outra regra que também sofreu alteração foi a Regra dos Pontos, que leva em consideração a soma da idade com o tempo de contribuição. Neste ano, as mulheres precisam atingir 93 pontos, enquanto os homens são 103 pontos, além de cumprir o tempo mínimo de contribuição.

Já as regras do Pedágio de 50% e do Pedágio de 100% continuam sem mudanças. A primeira é destinada aos trabalhadores que, em novembro de 2019, estavam a menos de dois anos de cumprir os requisitos para se aposentar. Já a segunda exige que o segurado trabalhe o dobro do tempo que faltava na época da reforma, além da idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens.

Como funciona a aposentadoria em 2026?

Apesar das mudanças nas regras de transição, a regra permanente da aposentadoria permanece a mesma.

As mulheres precisam ter 62 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Já os homens devem completar 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. Para aqueles que começaram a contribuir antes de novembro de 2019, o tempo mínimo exigido continua sendo de 15 anos.

Já para quem se enquadra nas regras de transição, os requisitos variam conforme a modalidade escolhida.

Qual a diferença entre a Regra dos Pontos e a Idade Mínima?

Embora as duas façam parte das regras de transição, elas funcionam de formas diferentes.

Regra dos Pontos: o trabalhador precisa atingir uma pontuação mínima, obtida pela soma da idade com o tempo de contribuição. Além disso, também é necessário cumprir o período mínimo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens.

Regra da Idade Mínima: o critério principal é a idade. Nesse caso, além do tempo mínimo de contribuição, o segurado deve atingir uma idade mínima que aumenta seis meses a cada ano, conforme prevê a Reforma da Previdência.

Como saber quando posso me aposentar?

Quem tem dúvidas sobre quanto tempo falta para se aposentar pode utilizar gratuitamente o simulador disponível no Meu INSS, pelo site ou aplicativo.

A ferramenta utiliza os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) para mostrar as regras disponíveis para cada segurado e indicar quando será possível solicitar o benefício. Antes de fazer a simulação, é importante conferir se todos os vínculos empregatício s e contribuições estão registrados corretamente, já que qualquer divergência pode alterar o cálculo da aposentadoria.

Além dos canais digitais, o segurado também pode esclarecer dúvidas pela Central 135, que funciona de segunda a sábado.

Com as mudanças já em vigor, é recomendado que os trabalhadores acompanhem as regras antes de solicitar o benefício. Entender em qual modalidade cada segurado se encaixa pode fazer diferença no planejamento da aposentadoria e evitar surpresas na hora de dar entrada no pedido.

*Estagiária sob supervisão

