Divulgação Leilão do Santander oferece imóveis a partir de R$ 32 mil com descontos de até 69%

Quem quer comprar um imóvel por um preço abaixo do mercado pode encontrar uma boa oportunidade nos novos leilões promovidos pelo Santander. O banco está com dois certames abertos: um reúne 204 imóveis residenciais com descontos de até 69%, enquanto o outro oferece 19 imóveis comerciais localizados em diferentes regiões do país.

As disputas acontecem exclusivamente pela internet e contam com opções de financiamento, além da possibilidade de uso do FGTS nos casos previstos no edital.

Leilão residencial

O primeiro leilão reúne casas, apartamentos e terrenos distribuídos por 23 estados e o Distrito Federal. Os preços variam entre R$ 32 mil e R$ 1,3 milhão, e os lances podem ser enviados até a próxima terça, 28 de julho.

Além dos descontos, os compradores poderão financiar o imóvel em até 420 parcelas. Em algumas situações, também será possível utilizar o FGTS, desde que sejam cumpridas as regras estabelecidas no edital.

Outro benefício é que os imóveis serão entregues sem débitos de IPTU e condomínio acumulados até a data do leilão.

Localização dos imóveis

São Paulo concentra o maior número de ofertas, com 56 imóveis disponíveis. Entre os destaques está um apartamento de 328 m², na capital paulista, com lance inicial de R$ 1,1 milhão, cerca de 29% abaixo do valor de avaliação. Em São Bernardo do Campo, uma casa de 391 m² recebe propostas a partir de R$ 967,1 mil, enquanto em Praia Grande uma residência de 58 m² está disponível por R$ 196,6 mil.

No Rio de Janeiro, um apartamento de 318 m², na capital, pode ser arrematado por R$ 489,9 mil, valor 59% menor que o da avaliação. Outro imóvel, também na capital fluminense, recebe ofertas a partir de R$ 552,5 mil.

Já o menor lance do leilão é de uma casa de 38 m², em Camaçari (BA), anunciada por R$ 32 mil.

No Rio Grande do Sul, uma casa de 300 m², em Porto Alegre, pode ser adquirida a partir de R$ 214 mil. Também na capital gaúcha, um apartamento de 140 m² está disponível com lance inicial de R$ 500 mil.

Além de São Paulo, o leilão reúne imóveis no Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

Leilão comercial

Quem procura um imóvel para investir ou abrir um negócio também terá oportunidade. O Santander promove um segundo leilão, desta vez com 19 imóveis comerciais, marcado para amanhã 22 de julho, às 15h.

O evento será conduzido pelo leiloeiro oficial Fernando Cerello e reúne prédios comerciais, salas, lojas e áreas rurais espalhados por diferentes estados brasileiros.

As condições de pagamento também chamam atenção. Será possível dar 20% de entrada e quitar o restante em até 11 parcelas sem acréscimos, parcelar em até 48 vezes, com incidência de juros e correção monetária a partir do segundo ano, ou optar pelo financiamento por crédito imobiliário.

Como participar?

Se alguma das oportunidades chamou sua atenção, vale lembrar que a participação é de formato online.

Antes de fazer um lance, é necessário realizar um cadastro na plataforma responsável pelo leilão, ler o edital e conferir todas as informações do imóvel desejado, como documentação, forma de pagamento, valor mínimo de oferta e possíveis encargos.

Analise com calma as fotos, a descrição e as condições de cada lote antes de participar. Assim, fica mais fácil fazer uma compra consciente e evitar surpresas durante o processo.

*Estagiária sob supervisão

