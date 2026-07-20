Lyon Santos / MDS O cronograma de pagamentos leva em conta o fim do NIS e segue até o dia 30: 207 municípios recebem o pagamento de maneira unificada hoje

O pagamento do Bolsa Família de julho começam hoje (20) e segue até o dia 31. Os depósitos são feitos de forma escalonada, conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social). Neste mês, o valor médio do benefício é de R$ 679,19.

Calendário

Final do NIS 1: 20 de julho; Final do NIS 2: 21 de julho; Final do NIS 3: 22 de julho; Final do NIS 4: 23 de julho; Final do NIS 5: 24 de julho; Final do NIS 6: 27 de julho; Final do NIS 7: 28 de julho; Final do NIS 8: 29 de julho; Final do NIS 9: 30 de julho; Final do NIS 0: 31 de julho.

Próximas datas de pagamento

Depois dos depósitos de julho, o calendário do programa segue da seguinte forma:

Agosto: de 18 a 31 de agosto;

Setembro: de 17 a 30 de setembro;

Outubro: de 19 a 30 de outubro;

Novembro: de 16 a 30 de novembro;

Dezembro: de 10 a 23 de dezembro.



Em dezembro, os pagamentos costumam ser antecipados e encerrados antes do Natal.

Para continuar recebendo o benefício, as famílias precisam manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado e cumprir as exigências nas áreas de saúde e educação. Entre elas estão a f requência escolar de crianças e adolescentes, a vacinação em dia e o acompanhamento pré-natal, quando necessário.

O benefício pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, utilizado na função débito com o cartão do programa ou sacado em caixas eletrônicos da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Quem pode receber o Bolsa Família?

O Bolsa Família é destinado às famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal de até R$ 218 por pessoa.

O cadastro pode ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou em outras unidades do Cadastro Único do município. Para isso, o responsável familiar deve apresentar CPF ou título de eleitor.

Criado para atender famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, o programa garante uma renda mínima e ajuda no acesso às necessidades básicas. Atualmente, cerca de 19,08 milhões de famílias recebem o benefício em todo o país.

Quanto o Bolsa Família paga?

O programa garante um valor mínimo de R$ 600 por família, mas esse valor pode aumentar conforme a composição familiar.

Além do benefício básico, existem pagamentos extras para alguns grupos. Confira:

R$ 150 por criança de até 6 anos incompletos;

R$ 50 para gestantes;

R$ 50 para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos;

R$ 50 para bebês de até sete meses.

Além disso, o Benefício de Renda de Cidadania paga R$ 142 por integrante da família, enquanto o Benefício Complementar garante que nenhuma família receba menos de R$ 600.

O programa também conta com a Regra de Proteção, que permite que famílias que tiveram aumento na renda continuem recebendo parte do benefício por até dois anos, desde que ainda atendam aos critérios estabelecidos.

Fique atento aos golpes

Com o início dos pagamentos, também aumentam as tentativas de golpe envolvendo o Bolsa Família. O Governo Federal não envia mensagens por WhatsApp, SMS ou e-mail com links para desbloquear o benefício ou solicitar atualização de dados.

Caso receba esse tipo de mensagem, não clique em links e nem informe dados pessoais. Para consultar informações sobre o benefício, utilize apenas os canais oficiais, como os aplicativos Bolsa Família, Caixa Tem e Cadastro Único, ou procure uma unidade do Cras do seu município.

*Estagiária sob supervisão

