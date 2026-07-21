Divulgação Restos de alimentos (substrato) são coletados para a produção de biogás









Os resíduos orgânicos são uma matéria-prima valiosa.

É este o olhar de um projeto lançado recentemente pelo Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (NUTEC).

Com investimento de R$ 1,43 milhão, a iniciativa pretende transformar resíduos agroindustriais e urbanos em biometano, um combustível renovável capaz de substituir o gás natural em diferentes aplicações e contribuir para uma matriz energética mais limpa. O financiamento será da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP), com assistência da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (Fundepag), e o projeto será desenvolvido ao longo de 24 meses.

A proposta reúne pesquisadores de diversas instituições e aposta na combinação de tecnologias que dificilmente costumam aparecer juntas: materiais adsorventes, microalgas e inteligência artificial.

O objetivo é desenvolver, ao longo de dois anos, um sistema capaz de produzir biometano com qualidade comercial, ampliando o aproveitamento energético de resíduos que normalmente terminariam em aterros ou representariam passivos ambientais.

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O desafio é técnico, mas seus impactos são bastante concretos. O biogás gerado pela decomposição da matéria orgânica contém impurezas, como dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio, que comprometem seu desempenho energético e dificultam sua utilização.

A pesquisa busca justamente remover esses contaminantes de forma eficiente e economicamente viável, elevando o combustível ao padrão exigido pelo mercado.

Mais do que desenvolver uma nova tecnologia, o projeto sinaliza um caminho para integrar diferentes agendas que, durante muito tempo, caminharam separadas. Gestão de resíduos, inovação, segurança energética e descarbonização passam a fazer parte da mesma equação.

Cadeias produtivas nacionais

Um aspecto que merece atenção é o fortalecimento da capacidade tecnológica brasileira.

O projeto prevê o desenvolvimento de adsorventes produzidos no próprio país, reduzindo a dependência de materiais importados e estimulando a pesquisa aplicada em um segmento que tende a ganhar importância nos próximos anos.

A iniciativa é executada na unidade piloto do NUTEC, em Fortaleza (CE), que já conta com infraestrutura instalada de biodigestores de 1.000 litros, laboratórios analíticos e sistemas de monitoramento de gases.

O projeto reúne ainda pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC), da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e da Universidade Estadual do Ceará (UECE), que contribuem com pesquisas aplicadas em adsorção, captura de CO₂ e desenvolvimento de materiais nanoestruturados.

Ao final da pesquisa, a expectativa é validar a operação contínua do sistema, registrar patentes, publicar estudos científicos e incentivar a criação de startups voltadas ao setor de bioenergia por meio de um hackathon promovido pelo próprio NUTEC.

Em um momento em que a economia circular deixa de ser apenas um conceito para orientar investimentos e políticas públicas, iniciativas como essa mostram que inovação também significa, em primeiro lugar, mudar a forma como enxergamos os resíduos.