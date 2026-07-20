Foto: Divulgação/Adidas Taça copa do mundo 2026

A Espanha entrou para a história neste domingo (19) ao vencer a Argentina por 1 a 0, no MetLife Stadium, e conquistar a Copa do Mundo de 2026. Mas, além do título, qual será o valor da taça mais cobiçada do futebol?

Você já imaginou quanto ela valeria se fosse derretida?

Desde a Copa do Mundo de 2022, no Catar, o valor estimado da taça passou de cerca de R$ 1,5 milhão para R$ 3,4 milhões, uma valorização de 123,47%, impulsionada pela alta do ouro.

A alta foi impulsionada pelo aumento da procura pelo ouro como investimento em meio às incertezas da economia mundial.

Muita gente acredita que a Taça da Copa seja totalmente feita de ouro maciço, mas isso é um mito. O troféu é oco por dentro, o que ajuda a reduzir seu peso. Mesmo assim, ele pesa 6,175 quilos e contém cerca de 5 quilos de ouro 18 quilates, além de uma base de malaquita, um mineral verde semiprecioso.

Conteúdo gerado por IA O ouro da taça da Copa derretida valeria quanto?

Como o ouro 18k possui 75% de pureza, a quantidade de ouro puro presente na peça equivale a aproximadamente 3,75 quilos.

Na cotação atual, somente o ouro utilizado na fabricação da taça vale em torno de R$ 2,5 milhões.

Agora imagine se ela fosse totalmente maciça, o troféu pesaria entre 70 e 80 quilos, fazendo com que apenas o ouro ultrapassasse R$ 70 milhões.







O valor da peça representa apenas uma parte da história. A Taça da Copa possui um enorme valor histórico e simbólico, impossível de calcular.

Se algum dia fosse leiloada algo que não acontece, ela poderia valer muito mais do que o preço do ouro utilizado em sua fabricação.

A seleção campeã leva a taça para casa?

Apesar da imagem que marcou a conquista da Espanha, a resposta é não. A taça original permanece sob posse da FIFA e é entregue ao capitão apenas durante a cerimônia de premiação. Depois da comemoração, ela retorna para a entidade.

FOTO: AFP undefined

A seleção campeã recebe uma réplica, conhecida como FIFA World Cup Winners' Trophy.

Antes do atual troféu, a Copa do Mundo utilizava a famosa Taça Jules Rimet, criada para o Mundial de 1930. Pelas regras da época, a seleção que conquistasse a competição três vezes ficaria com ela em definitivo. Foi o que aconteceu com o Brasil em 1970, após o tricampeonato no México. A taça permaneceu na sede da CBF até ser roubada, em 1983, e nunca mais foi encontrada.

AP Em sua despedida das Copas, Pelé ergue a Jules Rimet pela terceira vez com o Brasil tricampeão no Mundial de 1970





O valor da taça é dividido entre os jogadores?

Não, o valor estimado da taça não tem relação com a premiação paga pela FIFA. O dinheiro é repassado para a federação de futebol de cada país, que decide como fará a distribuição entre jogadores, comissão técnica e demais integrantes da delegação.

Na Copa do Mundo de 2026, a FIFA distribuiu cerca de R$ 3,4 bilhões em premiações, um aumento de 50% em relação ao Mundial de 2022.

Confira quanto cada seleção recebeu:

Espanha (campeã): R$ 255 milhões;

R$ 255 milhões; Argentina (vice-campeã): R$ 169 milhões;

R$ 169 milhões; Inglaterra (3º lugar): R$ 148 milhões;

R$ 148 milhões; França (4º lugar): R$ 138 milhões;

R$ 138 milhões; Noruega, Suíça, Marrocos e Bélgica (quartas de final): R$ 97 milhões cada;

R$ 97 milhões cada; Seleções eliminadas nas oitavas de final, como o Brasil: R$ 77 milhões cada;

R$ 77 milhões cada; Seleções eliminadas na segunda fase: R$ 56 milhões cada;

R$ 56 milhões cada; Seleções eliminadas na fase de grupos: cerca de R$ 46 milhões cada.

No fim das contas, o ouro representa apenas uma parte do valor da Taça da Copa do Mundo. Muito mais do que milhões de reais, o troféu carrega décadas de história e simboliza a maior conquista do futebol mundial, motivo pelo qual continua sendo um dos objetos mais valiosos e desejados do esporte.

*Estagiária sob supervisão



