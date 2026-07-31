Bruno Peres/Agência Brasil IR 2026: chance de inclusão no primeiro lote acaba neste domingo

Caiu na malha fina por causa de um erro do INSS? A Receita Federal começou a corrigir a falha e recolocou milhares de contribuintes na fila da restituição do Imposto de Renda de 2026. A regularização acontece de maneira automática, sem necessidade de enviar uma declaração retificadora.

Com a correção realizada pela Receita, as declarações voltaram a ser processadas normalmente e seguem para os próximos lotes de pagamento, previstos para o dia de hoje ou no fim de agosto.

A confirmação foi feita pela Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), que informou que os contribuintes afetados já começaram a visualizar a situação regularizada nos sistemas da Receita.

As declarações que estavam retidas na malha fina começaram a constar, desde a última segunda-feira (20/7), como 'processada em fila de restituição Receita Federal em nota

Se a sua declaração caiu na malha fina apenas por causa da falha nos informes de rendimentos do INSS, não envie uma declaração retificadora.

Como o erro não foi cometido pelo contribuinte, a Receita Federal faz a correção automaticamente. Caso uma retificação seja enviada agora, a análise da declaração será reiniciada, fazendo com que o contribuinte perca sua posição na fila da restituição e tenha que aguardar um novo processamento.

Como consultar?

A consulta pode ser feita pelo Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal (e-CAC) ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda.

Se o sistema exibir a mensagem "processada em fila de restituição", significa que a inconsistência foi resolvida e que a declaração voltou para a fila de pagamento.

Quando o dinheiro será pago?

A Receita Federal paga o terceiro e penúltimo lote da restituição do Imposto de Renda 2026 nesta sexta-feira (31). O último lote está previsto para 31 de agosto.

Mesmo que a declaração já apareça na fila de restituição , isso não significa que o pagamento será feito de forma imediata. A Receita segue a ordem de processamento e os critérios de prioridade previstos em lei.

Por isso, a recomendação é acompanhar regularmente a situação da declaração pelo e-CAC ou pelo aplicativo Meu Imposto de Rend a até que o valor seja efetivamente creditado na conta.

Atenção com golpes

Com a liberação de mais um lote previsto para a data de hoje (31), a Receita Federal não envia links por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens para liberar pagamentos ou solicitar dados bancários.

Por isso, antes de clicar em qualquer mensagem, confira a situação da sua declaração apenas pelos canais oficiais. Se houver direito à restituição, o pagamento será realizado diretamente na conta bancária informada na declaração, sem cobrança de taxas ou necessidade de confirmação por links.

*Estagiária sob supervisão

