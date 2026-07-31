Divulgação/Ambev Fábrica da Ambev

A Ambev (ABEV3) afirmou que reforçou seu planejamento após meteorologistas apontarem que a América Latina poderá enfrentar, entre o fim deste ano e o início do próximo, um dos episódios de El Niño mais intensos desde 1950.

Segundo o presidente - executivo da companhia, Carlos Lisboa, as mudanças no clima já mostraram que podem influenciar o comportamento do consumidor. Por isso, a empresa busca estar preparada para enfrentar diferentes situações.

"O ano de 2024 mostrou que temperaturas mais altas podem, sim, influenciar a demanda. Mas esses efeitos são imprevisíveis. O que podemos fazer é nos preparar para enfrentar diferentes cenários climáticos", afirmou o executivo à Reuters, após a divulgação dos resultados do segundo trimestre. presidente-executivo da Ambev, Carlos Lisboa





Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), 2024 foi um dos anos mais quentes da história e ficou marcado por um forte fenômeno El Niño.

Nesta quinta-feira (30), o economista-chefe da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Máximo Torero, afirmou à Reuters que a América Latina poderá enfrentar um novo episódio severo do fenômeno entre os meses de outubro e dezembro.

E como isso pode afetar?

Apesar da preocupação com as condições climáticas, Carlos Lisboa afirmou que, até o momento, não tem previsão de temperaturas mais severas no segundo semestre em comparação com o mesmo período de 2025.

No ano passado, a Ambev registrou uma queda de 3,3% no volume de cerveja vendido, resultado que refletiu os desafios enfrentados pelo setor.

Enquanto o mercado acompanhava as declarações da empresa, as ações da Ambev estavam entre as maiores quedas do Ibovespa. Por volta das 13h54 de ontem, os papéis recuavam 1,6%, enquanto o principal índice da bolsa brasileira avançava 1,14%.

A Ambev também divulgou os resultados financeiros do segundo trimestre. A companhia registrou alta de 24,5% no lucro líquido em relação ao mesmo período de 2025.

Apesar do crescimento, o desempenho ainda está abaixo das estimativas de analistas consultados pela LSEG, o que contribuiu para a reação negativa do mercado.

Sobre a Ambev

Presente em 18 países, a Ambev reúne um amplo portfólio de bebidas. No Brasil, conta com mais de 24 mil colaboradores e também opera plataformas como o BEES, voltada ao varejo, e o Zé Delivery, aplicativo de entrega de bebidas disponível em mais de 700 cidades.

Foto: Divulgacao Desenvolvida ao longo de cinco anos, a Spaten Pro marca a estreia da primeira cerveja com proteína da AB InBev no mundo

A companhia afirma que segue investindo em inovação, qualidade dos produtos e iniciativas voltadas ao consumo responsável. Como parte dessa estratégia, a empresa também busca melhorar seu portfólio para atender diferentes perfis de consumidores e ocasiões de consumo.

Um exemplo é a Spaten Pro, primeira cerveja proteica da AB InBev no mundo. O Brasil foi escolhido para receber o lançamento, previsto para setembro, inicialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. A novidade aposta na tendência de produtos que unem praticidade e benefícios nutricionais, mostrando como a companhia busca acompanhar as mudanças no comportamento do consumidor.

*Estagiária sob supervisão