As dezenas do concurso 3038 da Mega-Sena foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quinta (30), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio estava estimado em R$ 85 milhões. Sem apostas vencedoras, o prêmio acumulou em R$ 100 milhões para o sorteio de domingo (2).
O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas sorteadas:
38-50-35-39-30-46
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
41 apostas ganhadoras, R$ 64.733,96
4 acertos
2.549 apostas ganhadoras, R$ 1.716,31
Confira os demais sorteios desta noite de quinta (30)
Lotofácil - concurso 3749
Prêmio estimado em R$ 2 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
08-24-21-02-07-01-19-11-14-25-23-12-17-09-03
1 ganhador - LINHARES/ES
Premiação
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.290.821,15
14 acertos
334 apostas ganhadoras, R$ 1.157,63
13 acertos
10011 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
107424 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
514915 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Quina - concurso 7079
Prêmio estimado em R$ 600 mil
Confira as dezenas sorteadas:
55-46-50-29-03
Prêmio acumulou em R$ 1,2 milhão
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
23 apostas ganhadoras, R$ 10.490,57
3 acertos
1.852 apostas ganhadoras, R$ 124,07
2 acertos
48.427 apostas ganhadoras, R$ 4,74
Timemania- concurso 2422
Prêmio estimado em R$ 5,7 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
11-34-68-21-19-24-78
Time do Coração: 75 - Tombense/MG
Prêmio acumulou em R$ 6 milhões
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 26.817,12
5 acertos
85 apostas ganhadoras, R$ 1.802,83
4 acertos
1.760 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
17.620 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
TOMBENSE /MG
3.433 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Dia da Sorte - concurso 1259
Prêmio estimado em R$ 400 mil
Confira as dezenas sorteadas:
07-01-18-15-28-27-03
Mês da Sorte: 04/Abril
Prêmio acumulou em R$ 600 mil
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
23 apostas ganhadoras, R$ 3.011,05
5 acertos
1.085 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
13.598 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Abril42.757 apostas ganhadoras, R$ 2,50