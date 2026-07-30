Caixa/Reprodução Mega-Sena

As dezenas do concurso 3038 da Mega-Sena foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quinta (30), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 85 milhões. Sem apostas vencedoras, o prêmio acumulou em R$ 100 milhões para o sorteio de domingo (2).

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

38-50-35-39-30-46

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

41 apostas ganhadoras, R$ 64.733,96

4 acertos

2.549 apostas ganhadoras, R$ 1.716,31





Confira os demais sorteios desta noite de quinta (30)

Lotofácil - concurso 3749

Prêmio estimado em R$ 2 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

08-24-21-02-07-01-19-11-14-25-23-12-17-09-03

1 ganhador - LINHARES/ES

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.290.821,15

14 acertos

334 apostas ganhadoras, R$ 1.157,63

13 acertos

10011 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

107424 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

514915 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Quina - concurso 7079

Prêmio estimado em R$ 600 mil

Confira as dezenas sorteadas:

55-46-50-29-03

Prêmio acumulou em R$ 1,2 milhão

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

23 apostas ganhadoras, R$ 10.490,57

3 acertos

1.852 apostas ganhadoras, R$ 124,07

2 acertos

48.427 apostas ganhadoras, R$ 4,74





Timemania- concurso 2422

Prêmio estimado em R$ 5,7 milhões

Confira as dezenas sorteadas:



11-34-68-21-19-24-78

Time do Coração: 75 - Tombense/MG

Prêmio acumulou em R$ 6 milhões

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 26.817,12

5 acertos

85 apostas ganhadoras, R$ 1.802,83

4 acertos

1.760 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

17.620 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

TOMBENSE /MG

3.433 apostas ganhadoras, R$ 8,50





Dia da Sorte - concurso 1259

Prêmio estimado em R$ 400 mil

Confira as dezenas sorteadas:

07-01-18-15-28-27-03

Mês da Sorte: 04/Abril

Prêmio acumulou em R$ 600 mil

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

23 apostas ganhadoras, R$ 3.011,05

5 acertos

1.085 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

13.598 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Abril42.757 apostas ganhadoras, R$ 2,50