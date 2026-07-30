Mega-Sena
Caixa/Reprodução
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As dezenas do  concurso 3038 da Mega-Sena  foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quinta (30), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 85 milhões. Sem apostas vencedoras, o prêmio acumulou em R$ 100 milhões para o sorteio de domingo (2).

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas sorteadas:

38-50-35-39-30-46

Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
41 apostas ganhadoras, R$ 64.733,96

4 acertos
2.549 apostas ganhadoras, R$ 1.716,31


Confira os demais sorteios desta noite de quinta (30)

Lotofácil - concurso 3749

Prêmio estimado em R$ 2 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

08-24-21-02-07-01-19-11-14-25-23-12-17-09-03

1 ganhador - LINHARES/ES

Premiação
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 1.290.821,15

14 acertos
334 apostas ganhadoras, R$ 1.157,63

13 acertos
10011 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
107424 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
514915 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Quina - concurso 7079
Prêmio estimado em R$ 600 mil 
Confira as dezenas sorteadas:

55-46-50-29-03

Prêmio acumulou em R$ 1,2 milhão

Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
23 apostas ganhadoras, R$ 10.490,57

3 acertos
1.852 apostas ganhadoras, R$ 124,07

2 acertos
48.427 apostas ganhadoras, R$ 4,74


Timemania- concurso 2422

Prêmio estimado em R$ 5,7 milhões
Confira as dezenas sorteadas:

11-34-68-21-19-24-78
Time do Coração: 75 - Tombense/MG 

Prêmio acumulou em R$ 6 milhões

Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 26.817,12

5 acertos
85 apostas ganhadoras, R$ 1.802,83

4 acertos
1.760 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos
17.620 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração
TOMBENSE /MG
3.433 apostas ganhadoras, R$ 8,50


Dia da Sorte - concurso 1259

Prêmio estimado em R$ 400 mil
Confira as dezenas sorteadas:

07-01-18-15-28-27-03
Mês da Sorte: 04/Abril

Prêmio acumulou em R$ 600 mil

Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
23 apostas ganhadoras, R$ 3.011,05

5 acertos
1.085 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos
13.598 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte
Abril42.757 apostas ganhadoras, R$ 2,50

    Link deste artigo: https://economia.ig.com.br/Loterias/2026-07-30/mega-sena-sorteia-premio-de-r--85-milhoes-nesta-quinta-30.html
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