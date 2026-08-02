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O aplicativo de mobilidade urbana da Uber passou a cobrar motoristas por cada corrida enviada na Europa. A chamada ''taxa de despacho'' foi implementada em Malmö, na Suécia, e na Basileia, cidade da Suíça. A mudança pode chegar a outros mercados onde o app está inserido, incluindo no Brasil.

Os valores variam de acordo com o país. Na Suécia, o motorista paga 2 coroas suecas por cada chamada recebida, cerca de R$ 1,03. Já na Suíça, a cobrança é de 0,30 franco suíço, em torno de R$ 1,88. A empresa informou que o valor será cobrado independendemente do motorista aceitar ou não a corrida.

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A dinâmica monetária da novidade também vai mudar de acordo com a localidade. Em Malmö, a Uber garantiu que não vai ficar com o dinheiro, explicando que somará tudo o que arrecadou na semana e devolverá aos motoristas conforme o número de corridas concluído.

Na Basileia, por sua vez, a Uber não realizará a devolução. Em troca, o aplicativo comunicou que vai baixar em dois pontos percentuais a taxa cobrada sobre cada corrida finalizada. Nas categorias UberX e UberXL, por exemplo, o índice cai de 25% para 23%.

Divulgação/Uber Uber implementa taxa de despacho





A empresa declarou que criou a taxa para priorizar quem está mais perto do passageiro, enviando a viagem ao motorista que gasta menos tempo até o embarque. O objetivo é tornar a conexão mais eficiente e ligar cada pedido ao condutor mais próximo.

Apesar disso, alguns prestadores de serviço afirmam que a verdadeira razão é forçar o motorista a ficar online só quando estiver pronto e disponível para rodar. A própria Uber recomendou que os condutores desconectem o aplicativo quando não puderem aceitar viagens, já que a taxa não é cobrada com o app offline.



