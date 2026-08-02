Jeane de Oliveira Desenrola Brasil

O prazo para participar do programa do Desenrola Brasil 2.0 foi prorrogado até o dia 31 de agosto. A nova data foi oficializada neste último sábado (1º), após ser publicada no Diário Oficial da União.

Antes de ser oficializada, a medida já havia sido anunciada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan.

A data coincide com o vencimento da Medida Provisória (MP) do programa.

O objetivo do prazo adicional é permitir que pessoas que ainda estão em negociação com instituições financeiras consigam concluir o processo de regularização.

Ainda de acordo com a medida, as regras do Desenrola continuam as mesmas e a prorrogação é destinada exclusivamente às instituições financeiras que tenham celebrado no mínimo 1 mil operações de crédito com garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO) até o último dia 31 de julho.

Segundo Durigan, a extensão do prazo busca ampliar o alcance das renegociações de dívidas e facilitar o acesso a novas linhas de crédito.

Até o final de junho, o programa já havia somado cerca de 3,6 milhões de acordos firmados, ultrapassando a marca de R$ 22 bilhões em dívidas renegociadas.

O que é o desenrola?

O Novo Desenrola Brasil é um programa de renegociação de dívidas bancárias, criado para ajudar brasileiros endividados a reorganizar a vida financeira. A iniciativa é destinada principalmente a pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos, atualmente equivalente a R$ 8.105.

O objetivo é permitir a renegociação de dívidas em condições mais favoráveis, o que reduz o valor devido e amplia as chances de pagamento para quem está inadimplente ou enfrenta dificuldades para acessar crédito.

Entre os benefícios previstos estão descontos que podem chegar a 90% sobre o valor das dívidas, juros limitados a 1,99% ao mês em determinadas operações e a possibilidade de utilizar parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar débitos.

Quem pode participar

De acordo com as regras do programa, podem ser incluídas dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam em atraso entre 91 dias e dois anos.

O programa é voltado para brasileiros com renda de até cinco salários-mínimos (R$ 8.105)

O Desenrola contempla diferentes modalidades de débito, incluindo:

cartão de crédito;

cheque especial;

Crédito Direto ao Consumidor (CDC);

contratos do Fies.

O teto para negociação é de até R$ 15 mil por pessoa.

Como participar

As negociações da versão atual do Desenrola acontecem de forma descentralizada. Para participar, o interessado deve procurar diretamente os canais do banco ou instituição financeira.

Sendo assim, basta entrar em contato com as instituições financeiras pelos aplicativos, sites ou outros canais, verificar as condições disponíveis e formalizar a renegociação.

O serviço é totalmente gratuito e a renegociação segue disponível durante o período de vigência da Medida Provisória.



