Roberta Aline/ MDS Bolsa Família de agosto já tem calendário definido; confira quando o pagamento será liberado

O calendário de pagamentos do Bolsa Família de agosto de 2026 já tem data definida. Os depósitos começam no dia 18 de agosto e seguem até 31 de agosto, de forma escalonada conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário.

Calendário do Bolsa Família em agosto

Final do NIS 1: 18/8

Final do NIS 2: 19/8

Final do NIS 3: 20/8

Final do NIS 4: 21/8

Final do NIS 5: 24/8

Final do NIS 6: 25/8

Final do NIS 7: 26/8

Final do NIS 8: 27/8

Final do NIS 9: 28/8

Final do NIS 0: 31/8

Os próximos pagamentos previstos para 2026 serão:

Setembro: de 17 a 30 de setembro;

de 17 a 30 de setembro; Outubro: de 19 a 30 de outubro;

de 19 a 30 de outubro; Novembro: de 16 a 30 de novembro;

de 16 a 30 de novembro; Dezembro: de 10 a 23 de dezembro.

Os depósitos do Bolsa Família são feitos normalmente, nos últimos dez dias úteis de cada mês. Em dezembro, o calendário costuma ser antecipado devido o Natal.

Não sabe como verificar seu NIS? Saiba como:

O NIS (Número de Identificação Social) pode ser consultado em diferentes documentos e aplicativos. Confira as principais formas:

Cartão do Bolsa Família ou Cartão Cidadão: O número aparece impresso no cartão, geralmente abaixo do nome do titular.

Carteira de Trabalho Digital: Na Carteira de Trabalho, o NIS aparece identificado como PIS/Pasep, que corresponde ao mesmo número utilizado no Bolsa Família.

Para consultar:

Baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital; Faça login com CPF e senha Gov.br; Acesse as informações cadastrais ou do contrato de trabalho.





Meu CadÚnico: Também é possível consultar o NIS pelo aplicativo ou site do CadÚnico. Basta informar o CPF e a data de nascimento para visualizar o comprovante de cadastramento.

FGTS: Quem já trabalhou com carteira assinada também encontra o número nos extratos do FGTS, disponíveis no aplicativo e no portal da Caixa.

Caixa Tem: Os beneficiários que recebem pela Poupança Social Digital também podem consultar o NIS no aplicativo Caixa Tem.

Centrais de atendimento: Outra opção é entrar em contato pelos telefones:

Caixa: 0800 726 0207;

INSS: 135.

CRAS: Caso não consiga localizar o número pelos canais digitais, basta procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) com os documentos pessoais.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Criado para atender famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, o Bolsa Família beneficia atualmente cerca de 19,08 milhões de famílias em todo o país.

O programa é destinado às famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal de até R$ 218 por pessoa.

Quem ainda não está inscrito pode fazer o cadastro nos postos como os CRAS, apresentando CPF ou título de eleitor.

Mesmo quem trabalha com carteira assinada, é Microempreendedor Individual (MEI) ou possui outra fonte de renda pode receber o benefício, desde que a renda familiar esteja dentro do limite estabelecido pelo Governo.

Após a análise das informações, se a família atender aos critérios do programa, a Caixa Econômica Federal envia o cartão do Bolsa Família para o endereço informado no cadastro.

Quanto o Bolsa Família paga?

O programa garante um pagamento mínimo de R$ 600 por família. Além desse valor, existem benefícios adicionais conforme a composição familiar.

Os valores extras são:

R$ 150 para cada criança de até 6 anos incompletos;

R$ 50 para gestantes;

R$ 50 para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos;

R$ 50 para bebês de até 7 meses.



O programa também conta com a Regra de Proteção, que permite que famílias que aumentaram a renda continuem recebendo parte do benefício por até dois anos.

Nesses casos, se a renda chegar a até meio salário mínimo por pessoa, a família pode receber 50% do valor do Bolsa Família durante esse período.

Quais regras precisam ser cumpridas?

Para continuar recebendo o benefício, é necessário cumprir algumas exigências nas áreas de saúde e educação, sendo:

Crianças de 4 e 5 anos devem ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças e adolescentes de 6 a 18 anos precisam ter frequência escolar mínima de 75%;

Gestantes devem realizar acompanhamento pré-natal;

Crianças menores de 7 anos devem estar com a vacinação em dia e passar por acompanhamento nutricional.

O descumprimento dessas regras pode resultar no bloqueio, suspensão ou cancelamento do benefício.

Como sacar o Bolsa Família?

O benefício pode ser movimentado diretamente pelo Caixa Tem, permitindo fazer pagamentos, transferências e compras sem a necessidade de sacar o dinheiro.

Divulgação Veja como sacar o Auxílio Brasil usando o Caixa Tem

Caso prefira retirar o valor em espécie, o saque pode ser realizado em:

Agências da Caixa Econômica Federal; Caixas eletrônicos da Caixa; Casas lotéricas; Correspondentes Caixa Aqui.

Cada parcela fica disponível para saque por até 120 dias.

Com o início dos pagamentos, também é importante redobrar a atenção com golpes. Desconfie de mensagens que prometem liberar valores extras ou pedem atualização de dados por links enviados no celular. Em caso de dúvida, consulte apenas os canais oficiais da Caixa e do Governo.

*Estagiária sob supervisão