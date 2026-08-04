Foto: Joédson Alves/Agência Brasil Nascidos em agosto já podem sacar parte do FGTS; veja como consultar e retirar o dinheiro

Após a manutenção programada realizada pela Caixa Econômica Federal no fim de semana, os serviços do FGTS voltaram a funcionar normalmente ontem (3). Com isso, os trabalhadores nascidos em agosto e que aderiram ao saque-aniversário já podem retirar parte do saldo das contas vinculadas. O dinheiro ficará disponível até 30 de outubro conforme calendário.

A atualização dos sistemas provocou indisponibilidade temporária de alguns serviços relacionados ao FGTS e ao FGTS Digital, como consultas ao saldo, contratação da antecipação do saque-aniversário e emissão de guias. Com a manutenção concluída, todas as funcionalidades já estão disponíveis novamente.

Para saber se tem direito, a consulta pode ser realizada pelo aplicativo do FGTS ou pelos canais oficiais da Caixa.

Além disso, agosto também marca o fim do prazo para os trabalhadores nascidos em junho realizarem o saque. Caso o valor não seja retirado até 31 deste mês, ele retorna automaticamente para a conta do FGTS e só poderá ser movimentado em outra situação prevista em lei.

O saque-aniversário é uma modalidade opcional que permite ao trabalhador retirar, todos os os anos, parte do saldo disponível no mês de seu aniversário.

A modalidade pode ser utilizada por trabalhadores com carteira assinada (CLT), empregados domésticos e demais pessoas que possuem contas ativas ou inativas do FGTS.

O que é o FGTS?

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito garantido aos trabalhadores com carteira assinada.

Todos os meses, o empregador deposita o equivalente a 8% do salário do funcionário em uma conta vinculada ao fundo. Esse dinheiro funciona como uma reserva financeira para situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e outras modalidades de saque.

Além disso, os recursos do FGTS também ajudam a financiar projetos de habitação, infraestrutura e operações de microcrédito.

Quem ainda não aderiu à modalidade pode fazer a solicitação pelo aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS, pelo site oficial ou em uma agência da Caixa Econômica Federal.

No aplicativo, basta seguir estes passos:

Fazer login utilizando o CPF e a senha cadastrada;

Selecionar a opção "Saque-aniversário do FGTS";

Ler e aceitar os termos e condições;

Confirmar a adesão.



Quem não fizer a solicitação permanece automaticamente no saque-rescisão, modalidade tradicional que permite sacar o saldo integral em caso de demissão sem justa causa.

Vale lembrar que a adesão ao saque-aniversário passa a valer imediatamente. Já quem desejar retornar ao saque-rescisão deverá cumprir um período de carência. A alteração só entra em vigor no primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Como sacar o dinheiro?

Faça login com sua conta Gov.br;

Acesse a opção "Saque-aniversário";

Informe uma conta bancária para receber o crédito;

Confirme a solicitação.

Também é possível retirar o dinheiro nas agências da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Vale lembrar que o valor fica disponível sempre no mês de aniversário do trabalhador e permanece liberado apenas durante o período previsto no calendário. Se o prazo terminar sem que o saque seja realizado, o dinheiro retorna automaticamente para a conta do FGTS.

Como é calculado o valor do saque-aniversário?

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O valor do saque-aniversário varia de acordo com o saldo disponível na conta do trabalhador. Quanto maior o saldo, menor será a alíquota aplicada, mas maior será a parcela adicional paga.

Até R$ 500: saque de 50% do saldo, sem parcela adicional. De R$ 500,01 até R$ 1.000: saque de 40% do saldo mais parcela adicional de R$ 50. De R$ 1.000,01 até R$ 5.000: saque de 30% do saldo mais parcela adicional de R$ 150. De R$ 5.000,01 até R$ 10.000: saque de 20% do saldo mais parcela adicional de R$ 650. De R$ 10.000,01 até R$ 15.000: saque de 15% do saldo mais parcela adicional de R$ 1.150. De R$ 15.000,01 até R$ 20.000: saque de 10% do saldo mais parcela adicional de R$ 1.900. Acima de R$ 20.000: saque de 5% do saldo mais parcela adicional de R$ 2.900.

O que acontece em caso de demissão?

shutterstock demissão

Antes de optar pelo saque-aniversário, é importante conhecer as regras. Quem escolhe essa modalidade e é demitido sem justa causa perde o direito de sacar o saldo total da conta do FGTS. Nesse caso, o trabalhador recebe apenas a multa rescisória de 40%, enquanto o restante do dinheiro permanece retido para os saques anuais.

Já o saque integral do fundo continua disponível apenas para quem permanece na modalidade saque-rescisão. Vale lembrar que o que vale é a modalidade ativa na data da demissão, mesmo que a solicitação para mudança seja feita posteriormente.

Calendário do saque-aniversário

Janeiro : de 2 de janeiro a 31 de março de 2026;

: de 2 de janeiro a 31 de março de 2026; Fevereiro : de 2 de fevereiro a 30 de abril de 2026;

: de 2 de fevereiro a 30 de abril de 2026; Março : de 2 de março a 29 de maio de 2026;

: de 2 de março a 29 de maio de 2026; Abril : de 1 de abril a 30 de junho de 2026;

: de 1 de abril a 30 de junho de 2026; Maio : de 4 de maio a 31 de julho de 2026;

: de 4 de maio a 31 de julho de 2026; Junho : de 1 de junho a 31 de agosto de 2026;

: de 1 de junho a 31 de agosto de 2026; Julho : de 1 de julho a 30 de setembro de 2026;

: de 1 de julho a 30 de setembro de 2026; Agosto : de 3 de agosto a 30 de outubro de 2026;

: de 3 de agosto a 30 de outubro de 2026; Setembro : de 1 de setembro a 30 de novembro de 2026;

: de 1 de setembro a 30 de novembro de 2026; Outubro : de 1 de outubro a 30 de dezembro de 2026;

: de 1 de outubro a 30 de dezembro de 2026; Novembro : de 2 de novembro de 2026 a 29 de janeiro de 2027;

: de 2 de novembro de 2026 a 29 de janeiro de 2027; Dezembro: de 1 de dezembro de 2026 a 26 de fevereiro de 2027.

Atenção para golpes

O saque-aniversário é liberado diretamente pela Caixa e o crédito é feito na conta indicada pelo trabalhador durante a solicitação. Por isso, desconfie de mensagens que peçam Pix, depósitos antecipados ou dados bancários para liberar o dinheiro.

Em caso de dúvida, consulte sempre os canais oficiais da Caixa ou o aplicativo do FGTS.

*Estagiária sob supervisão