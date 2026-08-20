Divulgação Nestlé anuncia demissão de 16 mil funcionários e fecha fábricas

A Nestlé está passando por uma grande reestruturação global que prevê a eliminação de cerca de 16 mil cargos de trabalho até o final do próximo ano, além do encerramento de operações em algumas fábricas.

A medida acontece enquanto a multinacional mantém uma estratégia de expansão no Brasil, onde anunciou R$ 7 bilhões em investimentos entre 2025 e 2028.

A reestruturação inclui mudanças na estrutura da empresa, com medidas voltadas para a redução de custos, simplificação de processos e aumento da produtividade.

Fechamento de fábricas na Europa

Além da redução no número de funcionários, a empresa decidiu encerrar atividades em algumas unidades industriais.

Na Alemanha, a companhia fechou a fábrica de Neuss, próxima a Düsseldorf. A unidade produzia itens como: óleo, maionese e mostarda da marca Thomy.

Já na Hungria, a empresa anunciou o encerramento da produção na fábrica de Diósgyőr. A unidade fabrica chocolates e produtos sazonais, com marcas conhecidas internacionalmente, como KitKat, Smarties e Milkybar.

A produção da unidade húngara deve ser interrompida em dezembro de 2026.

Segundo a companhia, a decisão é relacionada à redução na demanda de chocolates sazonais e queda no volume produzido na fábrica.

O KitKat vai acabar?

Divulgação/Nestlé Embalagem 100% reciclada premiada da Nestlé

Um dos chocolates mais queridos não irá parar de ser produzido, o encerramento da unidade na Hungria não significa o fim do chocolate. A fábrica de Diósgyőr é responsável por apenas uma parte da produção, principalmente de itens sazonais.

A Nestlé informou que pretende transferir a fabricação desses produtos para algum fornecedor externo. Assim, a marca continuará sendo comercializada normalmente.

Brasil segue na direção contrária

Enquanto a multinacional reduz operações em determinados mercados, o Brasil recebe novos investimentos.

A Nestlé anunciou um pacote de R$ 7 bilhões para o país entre os anos 2025 e 2028, com modernização das fábricas, aumento da capacidade produtiva, inovação e sustentabilidade.

O plano contempla unidades de diferentes segmentos. Em Minas Gerais, por exemplo, a empresa prevê investimentos em Montes Claros, onde produz Nescafé Dolce Gusto, e em Ituiutaba, voltada para produtos de nutrição infantil.

Em Araras, no interior de São Paulo, a companhia anunciou cerca de R$ 1 bilhão para deixar mais moderno e ampliar a fábrica de cafés solúveis. A unidade exporta Nescafé para dezenas de países.

Já em Vila Velha, no Espírito Santo, a Nestlé está ampliando linhas de chocolates, bombons e produtos que combinam biscoito e chocolate.

Outro destaque é Vargeão, em Santa Catarina, onde a empresa inaugurou uma nova fábrica voltada para a produção de alimentos úmidos para cães e gatos.

Roberto Zacarias/ Secom Fábrica Nestlé voltada para o mercado externo de alimentos para pets

Como serão os cortes?

Do total de desligamentos previstos pela companhia, aproximadamente 12 mil estão relacionados a áreas administrativas e profissionais, enquanto outros 4 mil atingem principalmente a parte de fabricação e cadeia de suprimentos.

A companhia pretende simplificar processos, aumentar o uso de serviços compartilhados, ampliar a automação e reduzir estruturas consideradas duplicadas.

Com as medidas, a Nestlé elevou a meta de economia do programa Fuel for Growth para 3 bilhões de francos suíços até o fim de 2027.

Por que a Nestlé está fazendo mudanças?

De acordo com a companhia, a empresa está buscando deixar a operação mais simples e eficiente, com redução de custos e aumento da produtividade.

O que muda para o consumidor?

Por enquanto, os produtos continuam normalmente nas prateleiras. Essas mudanças anunciadas pela marca estão relacionadas aos funcionários, às fábricas e à organização das operações.

*Estagiária sob supervisão



