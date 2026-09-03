A Casas Bahia realiza nesta quinta-feira (3) um novo leilão de produtos de cozinha e limpeza. Os itens são de devoluções ou foram encaminhados pelo Departamento de Assistência Técnica (DAT). Este é o primeiro entre os demais leilões que o site Nosso Leilão realiza neste mês de setembro.
De acordo com o site e empresa, a parceria entre as duas existe por cerca de um ano e a realização dos leilões não tem relação com a recuperação judicial da varejista.
Os interessados podem enviar lances até o encerramento de cada lote, o primeiro por exemplo, termina às 14h. Caso sejam feitos lances nos últimos 15 segundos, o prazo será prorrogado pelo mesmo período.
Todos itens são provenientes de logística reversa, ou seja, retornaram ao centro de distribuição da Casas Bahia por algum motivo.
Segundo a Nosso Leilão, as devoluções podem ocorrer por diferentes razões, desde uma avaria durante o transporte até uma incompatibilidade de tamanho no momento da instalação.
Produtos ofertados no leilão
- 17 liquidificadores
- 17 máquinas de lavar
- 16 fogões
- 15 refrigeradores
- 11 purificadores de água
- 6 aspiradores de pó
- 6 bebedouros
- 4 panelas elétricas
- 4 fritadeiras
- 4 fornos elétricos
- 3 cafeteiras
- 3 chaleiras elétricas
- 2 panelas de pressão
- 2 mixers
- 2 fornos micro-ondas
- 1 sanduicheira/grill
- 1 torradeira
- 1 miniprocessador
- 1 espremedor de frutas
- 1 forno a gás embutido
Como participar?
Para participar de um leilão do Grupo Casas Bahia pela plataforma Nosso Leilão , é preciso fazer um breve cadastro com os dados pessoais e documentos solicitados.
Em seguida, o interessado deve enviar a documentação exigida e aguardar a liberação para dar lances nos lotes. O pedido de habilitação precisa ser feito antes do encerramento do leilão.
É importante ler o edital para conferir as condições dos produtos, que podem apresentar avarias, além dos prazos para pagamento e dos locais de retirada. Geralmente, não há serviço de entrega, e os produtos precisam ser retirados presencialmente.
Casas Bahia diz que operação é recorrente
Segundo a Casas Bahia, esse tipo de venda é comum e não tem relação com a recuperação judicial da empresa, pedida à Justiça paulista em 16 de agosto.
Os produtos disponíveis nos leilões estão relacionados ao Departamento de Assistência Técnica (DAT), segundo informou o grupo ao iG. Os lotes incluem mercadorias novas, itens devolvidos após a desistência de uma compra e produtos com algum tipo de avaria.
O aumento da procura pelos leilões da Casas Bahia após a divulgação do pedido de recuperação judicial também aumentou a procura por produtos, mas também surgiram sites falso s e tentativas de desviar pagamentos de pessoas interessadas nos lotes.
Outro ponto destacado é a diferença entre os leilões e os chamados saldões. Segundo a empresa, não houve anúncio de saldão pelas Casas Bahia relacionado à operação.
A orientação para quem pretende participar é conferir se o evento está sendo realizado no site oficial Nosso Leilão e não fazer pagamentos para terceiros ou utilizar canais diferentes dos indicados oficialmente para a conclusão da compra.
Para se prevenir, a recomendação é observar o endereço e as condições das ofertas e, caso haja dúvida, entrar em contato diretamente com a empresa pelo telefone (11) 96866-2185.
*Estagiária sob supervisão