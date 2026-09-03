Reprodução Casas Bahia

A Casas Bahia realiza nesta quinta-feira (3) um novo leilão de produtos de cozinha e limpeza. Os itens são de devoluções ou foram encaminhados pelo Departamento de Assistência Técnica (DAT). Este é o primeiro entre os demais leilões que o site Nosso Leilão realiza neste mês de setembro.

De acordo com o site e empresa, a parceria entre as duas existe por cerca de um ano e a realização dos leilões não tem relação com a recuperação judicial da varejista.

Os interessados podem enviar lances até o encerramento de cada lote, o primeiro por exemplo, termina às 14h. Caso sejam feitos lances nos últimos 15 segundos, o prazo será prorrogado pelo mesmo período.

Todos itens são provenientes de logística reversa, ou seja, retornaram ao centro de distribuição da Casas Bahia por algum motivo.

Segundo a Nosso Leilão, as devoluções podem ocorrer por diferentes razões, desde uma avaria durante o transporte até uma incompatibilidade de tamanho no momento da instalação.

Produtos ofertados no leilão

17 liquidificadores

17 máquinas de lavar

16 fogões

15 refrigeradores

11 purificadores de água

6 aspiradores de pó

6 bebedouros

4 panelas elétricas

4 fritadeiras

4 fornos elétricos

3 cafeteiras

3 chaleiras elétricas

2 panelas de pressão

2 mixers

2 fornos micro-ondas

1 sanduicheira/grill

1 torradeira

1 miniprocessador

1 espremedor de frutas

1 forno a gás embutido

Como participar?

Para participar de um leilão do Grupo Casas Bahia pela plataforma Nosso Leilão , é preciso fazer um breve cadastro com os dados pessoais e documentos solicitados.

Em seguida, o interessado deve enviar a documentação exigida e aguardar a liberação para dar lances nos lotes. O pedido de habilitação precisa ser feito antes do encerramento do leilão.

É importante ler o edital para conferir as condições dos produtos, que podem apresentar avarias, além dos prazos para pagamento e dos locais de retirada. Geralmente, não há serviço de entrega, e os produtos precisam ser retirados presencialmente.

Casas Bahia diz que operação é recorrente

Segundo a Casas Bahia, esse tipo de venda é comum e não tem relação com a recuperação judicial da empresa, pedida à Justiça paulista em 16 de agosto.

Os produtos disponíveis nos leilões estão relacionados ao Departamento de Assistência Técnica (DAT), segundo informou o grupo ao iG. Os lotes incluem mercadorias novas, itens devolvidos após a desistência de uma compra e produtos com algum tipo de avaria.

O aumento da procura pelos leilões da Casas Bahia após a divulgação do pedido de recuperação judicial também aumentou a procura por produtos, mas também surgiram sites falso s e tentativas de desviar pagamentos de pessoas interessadas nos lotes.

Outro ponto destacado é a diferença entre os leilões e os chamados saldões. Segundo a empresa, não houve anúncio de saldão pelas Casas Bahia relacionado à operação.

A orientação para quem pretende participar é conferir se o evento está sendo realizado no site oficial Nosso Leilão e não fazer pagamentos para terceiros ou utilizar canais diferentes dos indicados oficialmente para a conclusão da compra.

Para se prevenir, a recomendação é observar o endereço e as condições das ofertas e, caso haja dúvida, entrar em contato diretamente com a empresa pelo telefone (11) 96866-2185.

*Estagiária sob supervisão