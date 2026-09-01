Divulgação/Casas Bahia Loja Casas Bahia

Recentemente, muitos leilões das Casas Bahia têm feito os consumidores encontrarem oportunidades com preços abaixo do valor de mercado. Com isso, muitos se perguntam: de onde vêm esses produtos?

Após o pedido de recuperação judicial, algumas pessoas passaram a associar os leilões, que estão ocorrendo com frequência, à situação da empresa. Porém, as duas situações são diferentes.

Segundo a Casas Bahia, esse tipo de venda é comum e não tem relação com a recuperação judicial da empresa, pedida à Justiça em 16 de agosto.

A companhia informa que os leilões são uma prática recorrente e estão relacionados a produtos do DAT (Departamento de Assistência Técnica). A operação segue normalmente nas lojas físicas e no e-commerce, com foco na continuidade do atendimento e na experiência dos consumidores. Casas Bahia em nota ao iG





Os itens são de origem de um processo chamado logística reversa, segundo Thiago da Mota, CEO da Kwara, site responsável pela realização dos leilões. Isso inclui produtos devolvidos por clientes por diferentes motivos, como: arrependimento da compra, avarias ocorridas durante a entrega e casos em que houve falhas no retorno do produto à empresa.

Inclusive, para quem quer ter a oportunidade de arrematar um lote, termina nesta sexta-feira (4) um leilão virtual com 330 lotes de eletrodomésticos da Casas Bahia. Os interessados podem enviar lances por meio do site da Kwara, responsável pela realização do leilão.

Os eletrodomésticos podem ter origem tanto em compras feitas nas lojas físicas quanto em vendas online. O período em que cada produto permanece no estoque antes de ser encaminhado para a venda depende da gestão interna da logística reversa e da decisão das Casas Bahia sobre o destino de cada item.

Por que as Casas Bahia leiloam esses produtos?

O leilão é uma das formas utilizadas para destinar grandes quantidades de produtos que, em decisão comercial e operacional da empresa, não voltam a ser vendidos nas lojas oficiais.

Isso é diferente do que acontece por exemplo em um saldão convencional. O item, em vez de voltar para as prateleiras ou para o comércio eletrônico por um preço menor, é colocado em um lote é vendido em uma plataforma de leilões. A disputa entre os interessados ajuda a definir o preço final.

A decisão sobre quais produtos serão destinados ao leilão é da empresa vendedora. A Kwara fica responsável pela operacionalização e também pode auxiliar na formação dos lotes.

O produto passa por teste antes de ser leiloado?

De acordo com a leiloeira, os produtos não passam por um processo único de avaliação antes de serem disponibilizados para leilão. Por isso, um mesmo lote pode reunir itens com diferentes condições de conservação e funcionamento.

O edital prevê a possibilidade de produtos com riscos, amassados, avarias, sinais de uso e desgaste, sujeira e ausência de peças, componentes, acessórios ou manuais. Também podem aparecer produtos sem funcionamento, com senhas ou bloqueio s e até itens classificados como sucata.

A condição muda de acordo com o lote. Por isso, é importante conferir a descrição de cada produto e as condições previstas antes de realizar uma oferta.

O comprador pode testar o produto?

Caso haja essa possibilidade, que o interessado faça uma visita ao local onde os bens estão armazenados. Porém, nem todos os produtos poderão ser ligados ou testados.

Os itens ficam armazenados em depósitos da rede, como na unidade localizada na Vila Militar em Jundiaí, no estado de São Paulo.

Divulgação Galpão Casas Bahia em Jundiai

A possibilidade de teste depende das condições do local naquele momento e das regras estabelecidas para aquele leilão e lote específico. Não tem como garantir que será possível ligar uma máquina de lavar, testar uma geladeira ou verificar o funcionamento de um eletrodoméstico antes do lance.

Além disso, os bens são vendidos no estado de conservação em que se encontram e sem garantia de funcionamento, conforme as regras do edital.

E se o produto tiver defeito?

Conforme informações divulgadas previamente no edital, ao participar de um leilão, o comprador precisa considerar que o produto pode apresentar problemas, inclusive aqueles decorrentes de uso anterior ou de sua passagem pela logística reversa.

A Kwara afirma que eventuais situações específicas devem ser analisadas de acordo com as regras do edital e do processo de contestação aplicável a cada leilão.

Como participar?

Para participar, o interessado precisa fazer um cadastro na plataforma Kwara e enviar os dados e documentos solicitados. Depois da análise e aprovação do cadastro, é possível acessar os leilões e escolher os lotes de interesse.



O participante pode fazer lances manualmente ou utilizar a opção de programar novas ofertas automaticamente. Se outra pessoa apresentar um valor maior, o interessado pode decidir se deseja cobrir o lance.

Quanto o comprador vai pagar?

Para quem está de olho nos preços, o valor do lance não é necessariamente o total que será pago pelo produto.

De acordo com as regras do leilão, são cobradas uma comissão de 5% para o leiloeiro e despesas administrativas de 15% sobre o valor da arrematação. Juntas, as taxas representam mais 20% sobre o lance vencedor.

Por exemplo: se o lance for de R$ 1.000, o valor passa para R$ 1.200 considerando apenas essas duas cobranças.

O cálculo ainda não inclui possíveis despesas com retirada, transporte e impostos.

Maior lance não significa compra garantida

Outro ponto que o interessado precisa ficar atento é que os lances são condicionais.

Isso significa que, mesmo que o participante faça a maior oferta, ainda pode ser necessária a aprovação da empresa vendedora. Em determinadas ofertas, a companhia tem até cinco dias úteis após o encerramento do leilão para analisar o lance. Ou seja, dar o maior lance não significa que o produto já é seu.

Como evitar golpes?

O aumento da procura pelos leilões das Casas Bahia após a divulgação do pedido de recuperação judicial também levou a Kwara a fazer um alerta sobre possíveis golpes.

De acordo com Thiago da Mota, a recuperação judicial aumentou a procura pelos produtos, mas também surgiram sites falsos e tentativas de desviar pagamentos de pessoas interessadas nos lotes.

A orientação para quem pretende participar é conferir se o evento está sendo realizado no site oficial da Kwara e verificar todas as condições do lote antes de realizar qualquer lance.

Também é importante não fazer pagamentos para terceiros ou utilizar canais diferentes daqueles indicados oficialmente para a conclusão da compra.

O consumidor deve considerar ainda os custos relacionados à retirada dos produtos.

*Estagiária sob supervisão