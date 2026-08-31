Divulgação / Casas Bahia Casas Bahia

Se você quer participar de um dos leilões das Casas Bahia, terá uma nova oportunidade, com lances que terminam nesta sexta-feira (4). Ao todo, são 330 lotes de eletrodomésticos disponíveis na plataforma Kwara.

Em caso de arremate, o pagamento poderá ser feito via Pix ou cartão de crédito.

Cada lote tem um horário diferente para o encerramento. O primeiro, com uma máquina lava e seca, será finalizado às 15h. Já o último, com duas centrífugas de roupas, vai até as 16h31.

Entre os produtos ofertados estão geladeiras, fogões e purificadores de água. Segundo o edital, os itens podem apresentar diferentes condições, incluindo sinais de uso, danos, peças faltantes e até produtos sem funcionamento.

Quer participar?

A Kwara orienta os interessados a verificarem as condições de cada lote antes de fazer qualquer lance. Também é possível realizar uma visita presencial ao galpão onde os produtos estão armazenados, na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo.

De acordo com o edital, não há possibilidade de troca dos produtos após o arremate. Por isso, a recomendação é conferir todas as informações disponíveis sobre o item antes de participar.

Casas Bahia diz que operação é recorrente

Segundo a Casas Bahia, esse tipo de venda é comum e não tem relação com a recuperação judicial da empresa, pedida à Justiça paulista em 16 de agosto.

A companhia informa que os leilões são uma prática recorrente e estão relacionados a produtos do DAT (Departamento de Assistência Técnica). A operação segue normalmente nas lojas físicas e no e-commerce, com foco na continuidade do atendimento e na experiência dos consumidores. Casas Bahia em nota ao iG







Os produtos disponibilizados no evento são relacionados ao Departamento de Assistência Técnica (DAT), conforme informado pela empresa.

Kwara alerta para golpes

O aumento da procura pelos leilões das Casas Bahia após a divulgação do pedido de recuperação judicial também levou a Kwara a fazer um alerta sobre possíveis golpes.

De acordo com Thiago da Mota, CEO da plataforma, a recuperação judicial aumentou a procura pelos produtos, mas também surgiram sites falsos e tentativas de desviar pagamentos de pessoas interessadas nos lotes.

Outro ponto destacado é a diferença entre os leilões e os chamados saldões. De acordo com a empresa, não houve anúncio de saldão pelas Casas Bahia relacionado à operação.

A orientação para quem pretende participar é conferir se o evento está sendo realizado no site oficial da Kwara, ler o edital e verificar todas as condições do lote antes de realizar qualquer lance.

A recomendação é também não fazer pagamentos para terceiros ou utilizar canais diferentes daqueles indicados oficialmente para a conclusão da compra.

*Estagiária sob supervisão