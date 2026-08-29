Imagem gerada por IA Cartão "zumbi"

A maioria das pessoas sabe que qualquer cartão de crédito ativo representa um alto risco de fraude no instante em que é perdido, roubado ou de alguma forma sai das mãos do dono. O que poucos esperam, porém, é que um cartão Visa vencido também possa servir de chave indevida para a conta bancária após ser "zumbificado" por um fraudador. A técnica foi revelada por pesquisadores dos Estados Unidos que descobriram como acessar os dados financeiros do usuário usando cartões fora da validade, descartados sem cuidado ou intactos.

Na conferência de segurança USENIX Security 2026, realizada entre os dias 12 e 14 deste mês, pesquisadores da Universidade de Massachusetts alertaram que fraudadores poderiam fazer pagamentos por aproximação usando cartões de crédito vencidos, emitidos pela gigante americana Visa. Segundo os autores do estudo, uma retransmissão das informações é feita por meio de um aplicativo intermediário, interceptando a comunicação e repassando os dados do cartão através de um par de celulares.

Reprodução/Unsplash Cartão vencido pode ser "zumbificado" por fraudadores





Devido a problemas na cadeia de autenticação dos pagamentos feitos por aproximação, os pesquisadores descobriram que a decisão de recusar ou não a transação de um cartão vencido ficava a cargo da criptografia, implementada de forma diferente por cada empresa emissora de cartão. A codificação da Visa, especialmente, tinha uma falha específica que permitia a cartões fora da validade passar na verificação.

Na prática, de acordo com os autores do estudo, a tarefa de autenticar essas transações no banco ficou à cargo titular do cartão. Embora alguns bancos tenham impedido o uso dos cartões zumbificados, outros permitiram normalmente, como se o cartão estivesse ativo. O resultado é que fraudadores poderiam, em alguns casos, revirar o lixo em busca de um cartão vencido e usá-lo para fazer pagamentos a partir da conta do dono desavisado.





Os pesquisadores também salientaram que a prática é ainda mais eficiente em terminais de ponto de venda onde não há nenhuma pessoa presente para desconfiar de um esquema de proxy baseado em celular, se aproveitando das falhas do sistema de autenticação dos pagamentos feitos por aproximação.

Como se prevenir dos fraudadores de cartões vencidos?

Para se precaver e evitar ser vítima dos fraudadores, o usuário deve cortar o cartão vencido. Pegue uma tesoura e pique-o antes do descarte no lixo. O ataque depende de o cartão chegar intacto às mãos do fraudador, já que só o chip inteiro pode ser lido pela aproximação. Um plástico picado em vários pedaços, com o chip atingido, não pode ser zumbificado. O mesmo vale para cartões que você troca por um novo modelo ou cancela.

Reprodução/Unsplash Cartão vencido pode ser "zumbificado" por fraudadores





Outra dica útil é realizar a ativação da notificação de compra do aplicativo bancário, que avisará sempre que uma transação acontecer no cartão de forma instantânea. Como a conta continua ativa mesmo depois que o cartão vence, é o acompanhamento constante que fecha a porta para o golpe.



