Reprodução: Casas Bahia Casas Bahia fazem leilão com itens a partir de R$ 70

A Casas Bahia está com dois leilões de produtos eletrônicos e eletrodomésticos abertos na plataforma Kwara. Entre os itens disponíveis estão TVs, notebooks, smartphones, geladeiras, máquinas de lavar e secar, fogões e aparelhos de ar-condicionado.

Os lances chamam atenção pelos valores iniciais. Na sexta-feira (28), o lote mais barato encontrado custava R$ 70. Já um dos maiores descontos chegava a 90% em relação ao valor de referência dos produtos.

Lotes começam em R$ 70

Entre as opções disponíveis, um dos menores lances era de R$ 70 para um lote formado por um tablet Positivo dos Minions e um fone de ouvido JBL. Segundo a plataforma, os produtos tinham valor de mercado de R$ 464,32, o que representava um desconto de aproximadamente 85% sobre a referência.

Outro lote reunia sete televisores de diferentes marcas. O lance registrado era de R$ 1.596, enquanto o valor de referência dos aparelhos chegava a R$ 15.588,70, apontando uma diferença de cerca de 90%.

É importante destacar que esses valores podem mudar. Como se trata de um leilão, os preços podem aumentar caso outros participantes façam ofertas maiores.

O que está disponível

Os dois leilões reúnem diferentes tipos de produtos. Entre os itens encontrados estão:

Refrigerador Electrolux IM8S: lance a partir de R$ 2.930, ante valor de referência de R$ 5.609,29;

Ar-condicionado LG Split S3-Q09AA31A: a partir de R$ 1.335, contra R$ 2.129,53 de referência;

Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3: a partir de R$ 1.430, enquanto o valor de referência é de R$ 5.436,08;

Lava e seca Samsung de 11 kg: lance inicial de R$ 1.258, ante R$ 3.543,69;

Cervejeira Electrolux de 100 litros: a partir de R$ 890, com valor de referência de R$ 2.458,53;

Freezer horizontal Consul: a partir de R$ 1.571, diante de R$ 2.924,85 de referência.

Os valores e descontos podem ser alterados conforme novos lances sejam registrados.

Onde estão os leilões

Atualmente, há dois leilões das Casas Bahia em andamento na plataforma Kwara.

Um deles reúne notebooks, smartphones, refrigeradores, lavadoras e fogões destinados a Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Os lances podem ser feitos até 9 de setembro.

O outro é voltado para eletrodomésticos em Jundiaí, no interior de São Paulo, e permanece aberto até 4 de setembro.

Cada lote possui regras próprias, por isso é importante consultar o edital antes de fazer uma oferta.

Como participar

Para participar, o interessado precisa fazer um cadastro na plataforma Kwara e enviar os dados e documentos solicitados. Depois da análise e aprovação do cadastro, é possível acessar os leilões e escolher os lotes de interesse.

O participante pode fazer lances manualmente ou utilizar a opção de programar novas ofertas automaticamente. Se outra pessoa apresentar um valor maior, o interessado pode decidir se deseja cobrir o lance.

Antes de participar, também é recomendado verificar no edital as condições de pagamento, eventuais taxas, situação dos produtos e regras para retirada dos lotes.

Leilões têm relação com a crise?

A realização dos leilões ocorre em um momento delicado para as Casas Bahia. A empresa entrou com pedido de recuperação judicial em agosto, além de anunciar medidas de reestruturação.

Apesar disso, a companhia afirma que os leilões não estão relacionados à atual crise financeira nem ao pedido de recuperação judicial.

A modalidade é utilizada para a venda de diferentes tipos de mercadorias e os produtos são disponibilizados em lotes, com regras definidas previamente nos respectivos editais.