Reprodução/Grupo Casas Bahia Casas Bahia

A Casas Bahia está fazendo um novo leilão virtual de eletrodomésticos, com 367 lotes e descontos de até 68%. Os lances começam em R$ 158, e os produtos são vendidos pela plataforma Kwara. O leilão termina em 4 de setembro de 2026, a partir das 15h.

Entre os produtos disponíveis estão fogões, geladeiras, máquinas de lavar roupas, cafeteiras, micro-ondas, purificadores de água, aparelhos de ar-condicionado, centrífugas, bebedouros, máquinas lava e seca, entre outros.

Os lotes variam de acordo com a quantidade de produtos. Alguns deles têm só um item, enquanto outros juntam grupos de dois, três ou mais produtos.

Entre os menores lances estão uma lavadora Suggar, por R$ 158, uma lavadora Britânia BLR04, por R$ 182, uma lavadora Britânia BLR03, por R$ 196, e uma centrífuga Britânia BCR15B, por R$ 211.

Também há um conjunto com purificador Electrolux PE15B e bebedouro Esmaltec EGM30, com lance inicial de R$ 247. Um micro-ondas Electrolux MTO30 aparece por R$ 258, enquanto um bebedouro de coluna Esmaltec EGC35B tem lance inicial de R$ 275.

Como os produtos são vendidos por leilão, os participantes podem aumentar os lances até o encerramento de cada lote.

Antes de dar um lance, o interessado deve verificar as condições do produto e considerar outros custos, como taxas, transporte e possíveis impostos.

De acordo com o edital, os itens podem ser vendidos sem garantia de funcionamento. O comprador também fica responsável pela retirada e pelo transporte dos produtos.

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Casas Bahia está em recuperação judicial

O leilão acontece em um momento em que a Casas Bahia enfrenta uma crise financeira. A empresa já havia renegociado cerca de R$ 4,1 bilhões em dívidas em uma recuperação extrajudicial, em 2024, mas continuou registrando prejuízos e diminuiu sua operação.

Segundo o grupo, a situação piorou pelos juros elevados, crédito mais caro e dificuldade para conseguir novos recursos.

Antes de pedir recuperação judicial , a companhia fechou 298 lojas e reduziu o número de funcionários. No segundo trimestre, registrou prejuízo líquido de R$ 10,1 bilhões. Desse total, R$ 9,1 bilhões foram provocados por efeitos contábeis que, segundo a empresa, não tiveram impacto no caixa.





Agora, a Casas Bahia recorre à justiça para reorganizar R$ 17,3 bilhões em dívidas e negociar novas condições para pagar os credores. A empresa pretende manter as operações enquanto o processo corre na justiça.

A companhia informa que os leilões são uma prática recorrente e estão relacionados a produtos do DAT (Departamento de Assistência Técnica). A operação segue normalmente nas lojas físicas e no e-commerce, com foco na continuidade do atendimento e na experiência dos consumidores. Casas Bahia em nota divulgada pela assessoria



