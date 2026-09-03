Divulgação / Nestlé Complexo industrial de Araçatuba (SP) também receberá investimentos

A Nestlé anunciou uma nova construção de fábrica de fórmulas infantis no Brasil. O projeto terá investimento de R$ 600 milhões e será instalado em Ituiutaba, Minas Gerais. A previsão é que as obras comecem em 2027 e a unidade entre em operação em 2028.

Inicialmente, será produzida fórmulas infantis, Nestogeno, Nestonutri, Ninho 1+ e Ninho 3+. O objetivo é atender à demanda do mercado do País e em seguida, transformar essa unidade em um hub de exportação para outras regiões.

Quanto será investido?

Esse é o maior plano de investimento da Nestlé na área de Nutrição e Saúde. No total, serão R$ 2 bilhões destinados à divisão no Brasil até 2028.

O valor inclui também alguns outros projetos, como a expansão da fábrica de Araçatuba (SP), considerada a maior da Nestlé no país e seu principal polo de fórmulas infantis. A unidade receberá R$ 540 milhões.

Esse investimento representa cerca de 30% dos R$ 7 bilhões que a companhia prevê aplicar no Brasil entre os anos de 2025 a 2028.

O Brasil vai deixar de importar para exportar?

Essa é uma das principais mudanças esperadas pela companhia. De acordo com Marcelo Citrangulo, o vice-presidente de Nutrição e Saúde da Nestlé Brasil, parte das fórmulas infantis consumidas atualmente no país precisa ser importada para atender à demanda.

A empresa tende a aumentar a produção nacional e diminuir a dependência de produtos vindos de outros países.

O mais importante dentro desse investimento é que a gente deixa de importar para começar a exportar. É uma grande mudança que vai acontecer. Marcelo Citrangulo, o vice-presidente de Nutrição e Saúde da Nestlé Brasil

A fábrica será construída ao lado do complexo que a Nestlé já possui em Ituiutaba, onde está localizada a maior operação de lácteos da companhia na América Latina.

Como ficaram os empregos?

A expectativa é gerar cerca de 700 empregos indireto s. Quando a unidade começar a funcionar, serão aproximadamente 100 postos de trabalho diretos. A empresa afirma ainda que a fábrica será totalmente automatizada.

Por que o soro de leite entrou nos planos?

Além das fórmulas infantis, a Nestlé também está investindo na produção de soro de leite em Carazinho, no Rio Grande do Sul.

A capacidade das novas unidades ainda não foram divulgadas. Segundo Marcelo Melchior, CEO da Nestlé Brasil, o ingrediente ganhou importância com o aumento da procura por produtos ricos em proteína e o crescimento do uso das chamadas canetas emagrecedoras no país.

Tudo o que é soro de leite virou uma matéria-prima extremamente estratégica para toda a indústria. Marcelo Citrangulo, o vice-presidente de Nutrição e Saúde da Nestlé Brasil

Nutrição e Saúde virou prioridade para a marca

A área de Nutrição e Saúde é uma das quatro prioridades globais da Nestlé, ao lado de café, produtos para pets e alimentos e lanches.

No Brasil, por exemplo, o terceiro maior mercado da companhia no mundo, a divisão é a segunda em resultados, atrás apenas de café, e representa 27% das operações, afirma Melchior.

Reprodução / Nestle Nutren Ultra

A estratégia inclui produtos voltados para diferentes fases da vida humana. A companhia tem investido em novas opções e reformulações para acompanhar as mudanças nos hábitos dos consumidores.

Entre os lançamentos estão o Nutren Ultra, com 32 gramas de proteín a, e uma opção com probióticos produzidos no Brasil. Em março, a empresa também lançou o Vital, suplemento nutricional voltado para adultos com mais de 40 anos.

O que mudou no consumo?

Para Melchior, o comportamento dos consumidores está sempre passando por novos desafios. Ele cita temas que ganharam espaço nos últimos anos, como as bets, as canetas emagrecedoras e o endividamento das famílias.

O que fazemos constantemente é estarmos alinhados com o que está acontecendo lá fora. Estamos constantemente reformulando nossos produtos, vendo novos formatos, trabalhando para manter o crescimento e ganhar lá fora Marcelo Citrangulo, o vice-presidente de Nutrição e Saúde da Nestlé Brasil

Segundo o executivo, a Nestlé está presente em 99% dos lares brasileiros. A companhia afirma que seus produtos fazem parte das compras frequentes dos consumidores, geralmente com valores médios entre R$ 10 e R$ 20.

A nova fábrica vai baratear as fórmulas?

Apesar de a produção nacional diminuir a necessidade de importações, Melchior considera cedo para dizer se o investimento terá impacto direto nos preços dos produtos.

É prematuro falar nisso. O que queremos é assegurar um abastecimento correto, ter umas coisas mais verticalizadas, depender menos de variações cambiais, de produtos importados Marcelo Citrangulo, o vice-presidente de Nutrição e Saúde da Nestlé Brasil

A ideia, segundo ele, é reduzir a dependência de importações, facilitar o abastecimento e diminuir os efeitos de variações cambiais e dificuldades logísticas.

E depois de 2028?

Com a fábrica funcionando, a Nestlé espera primeiro fortalecer o abastecimento no Brasil. Depois, a unidade de Ituiutaba poderá ampliar a produção destinada a outros países.

A empresa também prevê o uso de biometano nas fábricas de Ibiá e Ituiutaba, em Minas Gerais, substituindo o GLP utilizado em processos industriais.

Para Marcelo Melchior, os investimentos fazem parte de uma estratégia para ampliar a capacidade de produção, apostar em inovação e acompanhar as novas necessidades dos consumidores.

*Estagiária sob supervisão



