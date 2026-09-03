Divulgação Moeda comemorativa de US$ 1 com o rosto de Donald Trump

Em razão dos 250 anos dos Estados Unidos, foi lançada na tarde desta quarta-feira (2) uma moeda comemorativa de US$ 1 (R$ 5,10) com a imagem do presidente, Donald Trump. As unidades esgotaram poucas horas após entrarem à venda na Casa da Moeda dos EUA.

Um dos lados da moeda dourada exibe o retrato presidencial de Trump, com as inscrições "IN GOD WE TRUST"(Em Deus Confiamos) e "LIBERTY"(Liberdade). Do outro lado, encontram-se o selo presidencial e a inscrição "250", em referência ao 250 aniversário dos Estados Unidos.

O rolo com 25 moedas de US$ 1 (R$ 5,10) foi vendido por US$ 61 (R$ 311,10), valor que representa uma sobretaxa de 144%. J á o pacote com 100 unidades custa US$ 154,50 (R$ 787,95).

Este item pode ser encomendado agora, mas não está disponível em estoque no momento. Mais unidades estão sendo produzidas. Site da Casa da Moeda em comunicado

Após as 13h30, no horário de Brasília, os compradores do site da Casa da Moeda eram direcionados a uma sala de espera, com tempo estimado de uma hora. Tinha limite de duas compras por residência até as 15h e os visitantes eram informados de que teriam 10 minutos para concluir a compra.

Pouco depois das 16h, no horário de Brasília. O pacote de 100 unidades não tinha mais disponibilidade.

A disponibilidade do produto não é garantida. Essas moedas também estão em circulação; portanto, verifique o troco no seu bolso. Site da Casa da Moeda em comunicado

A instituição destacou uma "oferta especial" na descrição da moeda:

250.000 moedas de US$ 1 (R$ 5,10) do presidente Donald J. Trump, em comemoração ao 250 aniversário, contendo uma marca especial '4 de julho', foram incluídas aleatoriamente nos rolos e pacotes. Essas moedas foram cunhadas em 4 de julho. Site da Casa da Moeda em comunicado





Imagem de Trump na moeda gerou discussão

Por lei, é proibido nos EUA exibir a imagem de um atual presidente ou de um ex-presidente vivo em determinadas moedas de circulação. No entanto, em preparação para o 250 aniversário dos Estados Unidos, o Congresso aprovou a Lei de Redesign de Moedas Colecionáveis em Circulação, que autoriza o Tesouro dos EUA a cunhar moedas especiais de US$ 1 (R$ 5,10) para celebrar o evento.

A única outra vez em que um presidente vivo foi retratado em uma moeda foi em 1926, quando Calvin Coolidg e apareceu em uma moeda de meio dólar por ocasião do 150 aniversário da assinatura da Declaração de Independência, segundo a Casa da Moeda.

A lei também estabelece o seguinte:

Nenhum retrato de cabeça e ombros ou busto de qualquer pessoa, viva ou falecida, e nenhum retrato de pessoa viva poderá ser incluído no desenho do verso de moedas específicas.

O retrato de Trump aparece no anverso, a face principal da moeda, e não no verso, o que parece estar em conformidade com a lei.

Também tem as datas 1776-2026, que comemoram os 250 anos da independência americana. O outro lado exibe uma versão do selo presidencial dos Estados Unidos: uma águia que segura flechas e um ramo de oliveira, coberta por um escudo com a inscrição "250". Esta é a medida mais recente de Trump em sua campanha para colocar seu rosto e seu nome na moeda americana.

A reportagem do iG entrou em contato com o Departamento do Tesouro para saber sobre a disponibilidade das moedas e o número de pedidos realizados. Até o momento, não obteve retorno. O espaço segue aberto.

E você, compraria?

A moeda com o rosto de Trump esgotou poucas horas após o lançamento e também gerou discussão sobre a presença da imagem do presidente na peça comemorativa.

*Estagiária sob supervisão