Conteúdo gerado por IA Calendário de setembro: veja datas de pagamento dos principais benefícios do país

O mês de setembro já começou e, com ele, muitos beneficiários querem saber quando cai os pagamentos de programas como: INSS, Pé-de-Meia e Bolsa Família, entre outros. Alguns pagamentos seguem de forma escalonada, conforme o número final do NIS ou do benefício, dependendo do programa.

Não sabe como verificar seu NIS? Saiba como

O NIS (Número de Identificação Social) pode ser consultado em diferentes documentos e aplicativos. Confira as principais formas:

Cartão do Bolsa Família ou Cartão Cidadão: o número aparece impresso no cartão, geralmente abaixo do nome do titular.

Carteira de Trabalho Digital: na Carteira de Trabalho, o NIS aparece identificado como PIS/Pasep, que corresponde ao mesmo número utilizado no Bolsa Família.

Para consultar:



Baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital; Faça login com CPF e senha do Gov.br; Acesse as informações cadastrais ou do contrato de trabalho.

Meu CadÚnico: também é possível consultar o NIS pelo aplicativo ou site do CadÚnico. Basta informar o CPF e a data de nascimento para visualizar o comprovante de cadastramento.

FGTS: quem já trabalhou com carteira assinada também encontra o número nos extratos do FGTS, disponíveis no aplicativo e no portal da Caixa.

Caixa Tem: os beneficiários que recebem pela Poupança Social Digital também podem consultar o NIS no aplicativo Caixa Tem.

Centrais de atendimento: outra opção é entrar em contato pelos telefones:

Caixa: 0800 726 0207; INSS: 135.

CRAS: caso não consiga localizar o número pelos canais digitais, é possível procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) com os documentos pessoais.

Calendários de pagamento de setembro / 2026

Reprodução/INSS O pagamento segue o calendário oficial do INSS e será realizado conforme o número final do cartão de benefício.

INSS: O pagamento do INSS de setembro começa dia 24 para os beneficiários que recebem até um salário mínimo. Os depósitos seguem até 7 de outubro, conforme o número final do benefício.

Para quem recebe acima do salário mínimo, os pagamentos da competência de setembro começam em 1 de outubro e terminam em 7 de outubro. As datas fazem parte do calendário anual divulgado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Veja abaixo as datas para quem ganha até um salário mínimo:

Final 1: 24/9

24/9 Final 2: 25/9

25/9 Final 3: 28/9

28/9 Final 4: 29/9

29/9 Final 5: 30/9

30/9 Final 6: 1º/10

1º/10 Final 7: 2/10

2/10 Final 8: 5/10

5/10 Final 9: 6/10

6/10 Final 0: 7/10

Calendário de quem recebe acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1/10

1/10 Finais 2 e 7: 2/10

2/10 Finais 3 e 8: 5/10

5/10 Finais 4 e 9: 6/10

6/10 Finais 5 e 0: 7/10

Bolsa Família: A Caixa Econômica Federal inicia os pagamentos de setembro do Bolsa Família no dia 17. Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1.

O dinheiro será disponibilizado nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A exceção é no mês de dezembro, quando os pagamentos serão antecipados.

Roberta Aline/ MDS Bolsa Família prevê exigência de frequência escolar, vacinação e acompanhamento nutricional





Calendário do Bolsa Família:

Final do NIS 1: pagamento em 17/9

pagamento em 17/9 Final do NIS 2: pagamento em 18/9

pagamento em 18/9 Final do NIS 3: pagamento em 21/9

pagamento em 21/9 Final do NIS 4: pagamento em 22/9

pagamento em 22/9 Final do NIS 5: pagamento em 23/9

pagamento em 23/9 Final do NIS 6: pagamento em 24/9

pagamento em 24/9 Final do NIS 7: pagamento em 25/9

pagamento em 25/9 Final do NIS 8: pagamento em 28/9

pagamento em 28/9 Final do NIS 9: pagamento em 29/9

pagamento em 29/9 Final do NIS 0: pagamento em 30/9

Ao longo do ano, a previsão de pagamentos será em:



Outubro: de 19/10 a 30/10;

Novembro: de 16/11 a 30/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Pé-de-Meia: O mês de setembro começou e milhares de beneficiários já querem saber quando será realizado o pagamento do programa Pé-de-Meia. Nesta etapa, o benefício será destinado aos estudantes da rede pública que cumpriram a exigência mínima de frequência escolar, conforme os critérios do programa.

Calendário:

Janeiro e fevereiro: 21 de setembro

Março e abril: 22 de setembro

Maio e junho: 23 de setembro

Julho e agosto: 24 de setembro

Setembro e outubro: 25 de setembro

Novembro e dezembro: 28 de setembro

BPC/Loas: O calendário de pagamento do BPC/Loas do mês já está disponível. Os beneficiários que recebem até um salário mínimo t erão os valores liberados entre 24 de setembro e 7 de outubro, de acordo com o número final do benefício.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) segue o calendário de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em setembro, os depósitos começam pelos benefícios com final 1 e avançam até o final 0.

Calendário:

Final 1: 24/9

24/9 Final 2: 25/9

25/9 Final 3: 28/9

28/9 Final 4: 29/9

29/9 Final 5: 30/9

30/9 Final 6 : 1º/10

: 1º/10 Final 7: 2/10

2/10 Final 8 : 5/10

: 5/10 Final 9: 6/10

6/10 Final 0: 7/10

Saque-aniversário do FGTS: O saque-aniversário do FGTS de setembro já está disponível para os trabalhadores que nasceram neste mês e aderiram à modalidade. O dinheiro pode ser retirado dos dias 1 de setembro e 30 de novembro de 2026.

Divulgação Sistema do FGTS Digital entra em vigor

Ele permite que o trabalhador retire, uma vez por ano, uma parte do saldo disponível nas contas do FGTS no mês de seu aniversário. A adesão à modalidade é opcional. Quem não fez a opção permanece no modelo tradicional, chamado de saque-rescisão.

Calendário:

Janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março de 2026;

Fevereiro: de 2 de fevereiro a 30 de abril de 2026;

Março: de 3 de março a 29 de maio de 2026;

Abril: de 1 de abril a 30 de junho de 2026;

Maio: de 4 de maio a 31 de julho de 2026;

Junho: de 1 de junho a 31 de agosto de 2026;

Julho: de 1 de julho a 30 de setembro de 2026;

Agosto: de 3 de agosto a 30 de outubro de 2026;

Setembro: de 1 de setembro a 30 de novembro de 2026;

Outubro: de 1 de outubro a 30 de dezembro de 2026;

Novembro: de 2 de novembro de 2026 a 29 de janeiro de 2027;

Dezembro: de 1 de dezembro de 2026 a 26 de fevereiro de 2027.

*Estagiária sob supervisão