Kanchanara/Unsplash Bitcoin

Um britânico transformou um investimento de cerca de R$ 4 mil em Bitcoin, feito em 2011, em uma fortuna de aproximadamente R$ 22,7 milhões. O problema é que ele perdeu o acesso às criptomoedas em 2014 e passou mais de uma década acreditando que nunca mais conseguiria recuperá-las. As informações são da emissora britânica LBC.

A história começou quando Chris comprou seus primeiros Bitcoins por sugestão de um amigo, que acompanhava o mercado de ações e acreditava que a nova moeda digital poderia se tornar importante no futuro.

Na época, Chris investiu cerca de £ 1.500, valor equivalente a aproximadamente R$ 4 mil na cotação de 2011.

A compra foi feita pela Intersango, uma das primeiras plataformas de negociação de Bitcoin do Reino Unido. O serviço havia sido lançado em julho de 2011, com o nome Britcoin, e chegou a reunir milhares de usuários.

Plataforma fechou e dinheiro ficou preso

Por algum tempo, Chris conseguiu acompanhar normalmente seu investimento. Já no fim de 2012, os problemas da Intersango ficaram mais evidentes e, em 2014, a plataforma saiu do ar.

Chris já tinha ouvido rumores sobre as dificuldades da empresa e decidiu retirar seus Bitcoins antes que fosse tarde demais. Quando tentou acessar a conta, porém, descobriu que ela havia sido congelada.

Naquele momento, os Bitcoins que haviam custado £ 1.500 já valiam cerca de £ 4.000, o equivalente a aproximadamente R$ 15.480 na cotação de 2014.

Foi um choque quando aconteceu. Não era um dinheiro que eu queria perder. Chris à LBC.





A situação era ainda mais complicada porque a Intersango não era regulamentada pela Financial Conduct Authority (FCA), órgão que supervisiona o setor financeiro no Reino Unido. Com isso, as opções para tentar recuperar os recursos eram limitadas.

Eles simplesmente tiveram a possibilidade de fechar e ir embora e foi isso que fizeram. Chris à LBC.





O britânico continuou tentando entrar em contato com a empresa durante anos, mas não conseguiu recuperar os Bitcoins.

Fortuna cresceu sem poder acessá-la

O mais difícil, segundo Chris, foi acompanhar a valorização do Bitcoin enquanto sabia que tinha uma quantidade da criptomoeda presa na plataforma.

Quando ele fez o investimento, em 2011, cada Bitcoin valia £ 2,94. No ano passado, uma única unidade chegou a valer £ 94 mil, segundo a LBC.

Foi um soco no estômago ver o Bitcoin subir e subir. Depois de um tempo, parei de acompanhar porque pensei: ‘não adianta, está perdido’. Eu tinha dado aquilo como perdido. Chris à LBC.









Vitória dos Bitcoins



A situação só mudou no início deste ano, quando sua esposa o incentivou a procurar a CEL Solicitors, empresa especializada em ajudar pessoas a recuperar criptomoedas perdidas.

Os advogados começaram a reunir documentos para provar que os Bitcoins pertenciam a Chris e, depois de alguns meses, conseguiram recuperar o acesso à carteira digital.

Os Bitcoins, que haviam custado cerca de £ 1.500 em 2011, valiam então aproximadamente £ 3,3 milhões, ou cerca de R$ 22,7 milhões.

Mesmo depois da recuperação, Chris disse que ainda tem dificuldade para acreditar no que aconteceu. Segundo ele, abre o aplicativo “todos os dias, 20 vezes por dia” para verificar se o dinheiro continua lá.

Ainda estou preocupado com golpistas e hackers. Você nunca sabe o que pode acontecer porque, embora a carteira esteja lá e a corretora que uso seja regulamentada, nada é realmente regulamentado para criptomoedas. Então sempre existe o perigo de alguém invadir.



