Reprodução / Jus Brasil Saque do FGTS: TST discute qual Justiça deve analisar pedidos de trabalhadores

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviç o (FGTS) libera, hoje (1°), o saque-aniversário para os trabalhadores nascidos no mês de setembro. O valor fica disponível para retirada até 30 de novembro, prazo de até 90 dias.

Essa opção permite que o trabalhador retire, todos os anos, uma parte do dinheiro disponível nas contas do FGTS. A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo do FGTS.

Quanto é possível sacar?

O valor varia conforme o saldo existente nas contas do FGTS. O cálculo considera uma alíquota entre 5% e 50%, acrescida de uma parcela adicional, de acordo com a faixa de saldo.

Por exemplo, quem possui R$ 1 mil no FGTS pode retirar R$ 400, considerando a alíquota de 40%, mais R$ 50 de parcela adicional. Neste caso, o valor total será de R$ 450.

Quem pode receber?

Podem realizar o saque os trabalhadores que se enquadrem em uma das modalidades previstas em lei e que tenham valor liberado para retirada.

Têm direito ao FGTS os trabalhadores com contrato formal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), incluindo empregados domésticos, rurais, temporários, intermitentes e avulsos.

A lista conta também safreiros, que são trabalhadores rurais contratados durante o período de colheita, atletas profissionais e diretores não empregados, quando essa condição for estabelecida pelo empregador.

Qual é a diferença entre saque-aniversário e saque-rescisão?

O saque-aniversário foi criado pela Lei nº 13.932/2019 e permite retirar, todos os anos, uma parte do saldo do FGTS no mês de aniversário.

Quem não escolhe essa modalidade permanece no sistema padrão, chamado de saque-rescisão.

No saque-rescisão, o trabalhador demitido sem justa causa pode retirar o valor integral acumulado na conta do FGTS, além da multa rescisória, quando devida.

Já quem opta pelo saque-aniversário não pode retirar o saldo total em caso de demissão sem justa causa. Nessa situação, o trabalhador tem direito à multa rescisória de 40%. O restante permanece na conta e poderá ser movimentado em outras situações previstas em lei, como aposentadoria, doença grave e moradia.

Posso desistir do saque-aniversário?

O trabalhador pode solicitar o retorno ao saque-rescisão pelo aplicativo do FGTS ou em uma agência da Caixa, desde que não tenha uma operação de antecipação contratada.

A mudança, no entanto, não é imediata. Ela passa a valer a partir do primeiro dia do 25 mês após a solicitação. Durante o período, continuam valendo as regras do saque-aniversário.

Como consultar e receber o dinheiro?

Marcelo Camargo/ Agência Brasil Abono salarial

O trabalhador pode consultar o valor disponível diretamente pelo aplicativo FGTS. Para receber o dinheiro, basta indicar uma conta bancária de sua titularidade, da Caixa ou de outra instituição financeira.

O processo pode ser feito de forma digital, sem a necessidade de atendimento presencial. Pelo aplicativo, também é possível acompanhar o andamento da solicitação.

É possível antecipar o saque-aniversário?

Sim, a antecipação funciona como um empréstimo contratado com uma instituição financeira habilitada, utilizando como garantia os valores que o trabalhador receberia nos próximos saques-aniversário.

As regras para essa operação mudaram em novembro de 2025, desde então quem adere à modalidade precisa esperar 90 dias para autorizar uma instituição financeira a consultar o saldo e realizar a operação.

Também existe uma regra de transição para a quantidade de parcelas que podem ser antecipadas.

Até 31 de outubro de 2026, é possível antecipar até cinco saques anuais.

A partir de de novembro desse ano, o limite passa a ser de até três saques anuais.

Cada parcela antecipada deve ficar entre R$ 100 e R$ 500. Com isso, até outubro de 2026, o limite máximo pode chegar a R$ 2.500. Depois da mudança, o valor máximo será de R$ 1.500.

Calendário em 2026

O período para retirada é definido de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. O dinheiro fica disponível por até três meses.

Confira as datas:

Nascidos em janeiro: 2 de janeiro a 31 de março

Nascidos em fevereiro: 2 de fevereiro a 30 de abril

Nascidos em março: 2 de março a 29 de maio

Nascidos em abril: 1º de abril a 30 de junho

Nascidos em maio: 4 de maio a 31 de julho

Nascidos em junho: 1º de junho a 31 de agosto

Nascidos em julho: 1º de julho a 30 de setembro

Nascidos em agosto: 3 de agosto a 30 de outubro

Nascidos em setembro: 1º de setembro a 30 de novembro

Nascidos em outubro: 1º de outubro a 30 de dezembro

Nascidos em novembro: 2 de novembro a 29 de janeiro de 2027

Nascidos em dezembro: 1º de dezembro a 26 de fevereiro de 2027

*Estagiária sob supervisão