O governo federal, através do Ministério do Planejamento e Orçamento, divulgou, nesta quarta-feira (10), que, em 2026, o valor do salário mínimo será R$ 1.621. A informação foi confirmada pela pasta ao Portal iG.

Em comparação com a remuneração atual, que é de R$ 1.518, esse montante representa um aumento de R$ 103. Segundo o ministério, o valor é menor do que previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), porque porque a inflação registrada foi menor.

O novo salário mínimo passa a valer a partir do dia 1 de janeiro de 2026.

A projeção inicial, divulgada na semana passada, era de R$1.627. Contudo, após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), indicador utilizado no cálculo do reajuste anual do salário mínimo, na manhã de hoje, o valor foi modifiado.

O que é INPC e como ele impacta no valor do salário mínimo

O INPC é um indicador, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mede a variação dos preços de produtos e serviços consumidos por famílias com renda mensal entre um e cinco salários mínimos.

O indicador é usado para avaliar o custo de vida das famílias mais vulneráveis, como também com medidor dos impactos causados pela inflação na população. Sendo assim, o INPC impacta diretamente no valor do salário mínimo, pois, é usado para corrigir o benefício.