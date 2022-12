Reprodução/Facebook Maria Rita Serrano, nova presidente da Caixa Econômica Federal

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta sexta-feira (30) as novas presidentes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil . No comando da Caixa , estará a partir de janeiro Maria Rita Serrano , que atualmente é representante dos empregados no Conselho de Administração do banco público. Ela substituirá Daniella Marques, que assumiu no fim de junho para substituir Pedro Guimarães, afastado após escândalo de assédio .



Graduada em História e Estudos Sociais, Rita Serrano era um dos nomes defendidos pelo sindicato e possui mestrado em Administração e especialização em Governança para Conselheiros de Administração. Empregada da Caixa desde 1989, já ocupou diversas funções no banco e foi presidente do Sindicato dos Bancários do ABC por dois mandatos, de 2006 a 2012.

Autora de livros, lançou em 2018 "Caixa, Banco dos Brasileiros" e foi coautora de "Se é Público é para todos". Desde 2017, Serrano é conselheira, após ter sido eleita pelos empregados do banco.

"Em janeiro de 2023, assume o governo federal Luiz Inácio Lula da Silva, que pretende retomar projeto de desenvolvimento do país, reorganizar o estado utilizando investimentos públicos, advindos em parte das estatais, que devem ser fortalecidas, que como podemos verificar nos dados, tem capacidade de resiliência e potencial para contribuir com o país", defendeu a futura presidente da Caixa em artigo publicado neste ano, após a eleição de Lula .

"A análise das experiências de países desenvolvidos mostra a viabilidade de diferentes tipos de gestão no setor público, com controle social, que possibilitam reduzir acentuadamente problemas relacionados à corrupção e à apropriação indevida por interesses privados", completa.

No comando do Banco do Brasil estará Tarciana Medeiros , gerente executiva da instituição desde 2019 e funcionária desde 2000. Ela será a primeira mulher a assumir a presidência do banco, fundado em 1808. Conheça Tarciana Medeiros aqui .