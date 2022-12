Fernando Santos/BB Tarciana Medeiros será primeira mulher a presidir o BB

Tarciana Paula Gomes Medeiros será a primeira presidente mulher do Banco do Brasil, assumindo em 2023. O nome foi anunciado nesta sexta-feira (30) pelo futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Desde sua fundação, em 1808, o Banco do Brasil só teve presidentes homens.



"BB tem 200 anos, nunca se pensou nem de perto de ter uma mulher na presidência. Vamos provar que uma mulher pode ser muito melhor do que muitos homens que dirigiram o Banco do Brasil", afirmou o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (29), antes do anúncio do nome de Tarciana.



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Formada em administração de empresas, com pós-graduação em marketing, liderança e gestão, Tarciana trabalha no Banco do Brasil desde 2000 e, desde maio de 2019, está no cargo de gerente executiva.

Dentro do banco, a executiva já passou por diversos cargos, como gerente de negócios, gerente de relacionamento com o cliente e superintendente. Anunciada como próxima presidente do banco, Tarciana vê sua carreira dar um salto, pulando cargos como diretoria e vice-presidência.



Paraibana de 44 anos, antes de iniciar a carreira no Banco do Brasil, a executiva foi feirante e professora.

A Caixa Econômica Federal também terá uma nova presidente mulher. Haddad anunciou nesta sexta Maria Rita Serrano, graduada em História e Estudos Sociais, para o cargo. Conheça o perfil aqui .