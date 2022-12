Reprodução/Facebook e Fernando Santos/BB Rita Serrano e Tarciana Medeiros

A pedido do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), confirmou nesta sexta-feira (30) o nome das próximas presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Assim como prometido por Lula , os dois cargos serão ocupados por mulheres.



Rita Serrano será a presidente da Caixa no próximo governo, enquanto Tarciana Medeiros assumirá o Banco do Brasil.

Rita é funcionária da Caixa desde 1989, e já exerceu diversas funções no banco. Desde 2014, é conselheira eleita pelos servidores no Conselho de Administração da Caixa Federal. Também já presidiu o sindicato dos Bancários do ABC Paulista entre 2006 e 2012.

Tarciana é funcionária do Banco do Brasil desde 2000 e, desde 2019, está no cargo de gerente executiva. Ela será a primeira mulher a assumir a presidência do banco, fundado em 1808.

"BB tem 200 anos, nunca se pensou nem de perto de ter uma mulher na presidência. Vamos provar que uma mulher pode ser muito melhor do que muitos homens que dirigiram o Banco do Brasil", afirmou Lula nesta quinta-feira (29), antes do anúncio dos nomes.



A Caixa tem atualmente uma mulher na presidência, a economista Daniella Marques.