Anunciada pelo presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (29) para ocupar o cargo de ministra do Planejamento , Simone Tebet (MDB) afirmou que "não tem como dar errado" sua parceria com Fernando Haddad (PT), futuro ministro da Fazenda.



Tanto o Ministério do Planejamento quanto o da Fazenda são partes do atual Ministério da Economia, que foi dividido em quatro. Além deles, fazem parte do "pacote econômico" os ministérios da Gestão, de Esther Dweck, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, de Geraldo Alckmin (PSB).

Ao ser questionada por jornalistas nesta quinta-feira, Tebet disse que "sem dúvida nenhuma" trabalhará junto com Haddad. "Nós já começamos tendo três identidades: somos professores universitários, ele tem parentes no meu estado [Mato Grosso do Sul], somos amigos em comum, e ele me deu a terceira, que nós somos de origem libanesa. Então, não tem como dar errado", afirmou a futura ministra.



Ao ser anunciada como ministra nesta quinta, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, sede do governo de transição, Tebet chamou Haddad para uma foto. A senadora estava sendo fotografada ao lado de Lula, no palco do anúncio, e chamou Haddad para sair no registro. Sorrindo, o futuro ministro se aproximou e deu a mão a Tebet.

Em entrevista ao jornal O Globo, Haddad disse que Tebet tem sua "simpatia pessoal" e que ambos vão procurar entrar em acordos no comando dos ministérios.



"Simone tem minha simpatia pessoal é uma pessoa transparente, que vai colocar, somar e refletir junto. E ela falou que em mais de 90% da agenda ela e eu chegaríamos à mesma conclusão. E, naquilo que porventura houver divergências, há uma instância de arbitragem, que é a Presidência da República", afirmou.