Reprodução/Globonews Lula divulgou seus novos ministros nesta quinta-feira

O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (29) os ministros que faltavam para compor sua equipe. Na área econômica, Lula nomeou a senadora Simone Tebet (MDB) para o Ministério do Planejamento e Orçamento e o senador Alexandre Silveira (PSD) para o Ministério de Minas e Energia.



Anteriormente, outros nomes já haviam sido anunciados para as demais pastas ligadas à economia. Na gestão de Lula, o atual ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, foi fatiado em Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) e Ministério do Planejamento e Orçamento. Este último ainda foi dividido em dois, dando espaço ao surgimento do Ministério da Gestão.

Já o Ministério do Trabalho e Previdência foi dividido em dois, criando uma pasta para Trabalho e outra para Previdência . Além desses, também fazem parte da equipe econômica os ministérios da Agricultura, da Pesca, dos Transportes, das Cidades, dos Portos e Aeroportos (fatia do atual Ministério da Infraestrutura) e da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional.

O Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família , ficará sob o comando do rebatizado Ministério do Desenvolvimento Social. Atualmente, o benefício fica sob o guarda-chuva do Ministério da Cidadania.

Confira todos os nomeados para a equipe econômica de Lula



Ministério da Economia, fatiado em quatro:

Ministério da Fazenda - Fernando Haddad (PT)

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio - Geraldo Alckmin (PSB)

Ministério do Planejamento e Orçamento - Simone Tebet (MDB)

Ministério da Gestão - Esther Dweck

Ministério do Trabalho e Previdência, fatiado em dois:

Ministério do Trabalho - Luiz Marinho (PT)

Ministério da Previdência - Carlos Lupi (PDT)

Demais ministérios da área econômica

Ministério da Agricultura - Carlos Fávaro (PSD)

Ministério da Pesca - André de Paula (PSD)

Ministério dos Transportes - Renan Filho (MDB)

Ministério das Cidades - Jader Barbalho Filho (MDB)

Ministério dos Portos e Aeroportos - Márcio França (PSB)

Ministério da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional - Waldez Góes (PDT)

Ministério do Desenvolvimento Social - Wellington Dias (PT)

Os partidos que mais aparecem na equipe econômica de Lula são o próprio PT e o MDB, com três ministros cada. PDT, PSB e PSD receberam duas pastas econômicas cada.