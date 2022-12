Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Gasolina tem queda no preço em dezembro

O valor médio do litro da gasolina caiu 1,06% em dezembro, quinta queda mensal consecutiva, de acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL). Neste mês, o preço médio nos postos brasileiros é de R$ 5,27 por litro. Desde julho, o combustível acumula queda de 19%.



Por outro lado, o etanol ficou mais caro em dezembro, com alta de 0,61%. O preço médio do litro do combustível nos postos é de R$ 4,31.

"Ainda que o etanol esteja 22% mais barato que a gasolina, quando analisamos o custo por quilômetro rodado, este último segue sendo mais vantajoso em todos os Estados do Brasil, com exceção do Mato Grosso, onde o etanol custa R$ 0,45 por quilômetro, enquanto a gasolina sai por R$ 0,47, considerando desempenhos médios de 8,5 km/L para etanol e 11,5 km/L para gasolina", afirma Douglas Pina, diretor-geral de mobilidade da Edenred Brasil.



O executivo lembra que, apesar de menos vantajoso economicamente, o etanol é um combustível mais sustentável. "Por ser produzido a partir da cana-de-açúcar ou milho, o etanol é capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas e, por esse motivo, é considerado ecologicamente mais viável para o abastecimento", reforça.

A região brasileira com a gasolina mais barata é o Sudeste, com preço médio do litro em R$ 5,10, queda de 0,31% em relação a novembro. Já o etanol mais barato é encontrado no Centro-Oeste, com valor médio de R$ 3,97.



O Norte é a região que tem as médias mais altas para ambos os combustíveis: o litro da gasolina custa R$ 5,45 nos postos, queda de 0,47% em relação a novembro, e o litro do etanol sai por R$ 4,61, queda de 0,30% em comparação com o mês passado.